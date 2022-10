Fundusz Kościelny rośnie co rok. Wzrost przyspieszył po objęciu władzy przez PIS

Rząd rozpoczął prace nad powiększeniem Funduszu Kościelnego.

Przez długi czas Fundusz mieścił się w kwocie 100 mln zł. Zaczął wyraźnie rosnąć po 2016 roku, gdy władzę przejął PIS.

w 2016 roku wynosił 145,3 mln zł,

w 2021 roku - 193,7 mln zł,

w 2022 - 192,8 mln zł,

a w przyszłym roku wyniesie 216 mln zł.

- Kwota przewidziana na przyszły rok to ponad 3 razy więcej (68 mln zł) niż wydano w 2000 - zauważył na Twitterze jeden z internautów.

"Rzeczpospolita", zapytała resort finansów o powody powiększenia Funduszu Kościelnego.

"Zwiększenie wydatków o 23 mln zł w projekcie ustawy budżetowej związane jest ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku" - odpowiedziało Ministerstwo Finansów.

Miało to mieć związek z tym, że z funduszu finansowane są głównie składki emerytalne i zdrowotne duchownych, a te rosną wraz ze wspomnianym minimalnym wynagrodzeniem.

Tymczasem jak wynika z dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na temat przeznaczenia środków z Funduszu Kościelnego, z tej puli są także przyznawane dotacje, na:

konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej,

wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej.

W zakresie wsparcia emerytalno — rentowego i zdrowotnego duchownych z Funduszu Kościelnego, "Rzeczpospolita" próbowała ustalić, kto jest największym beneficjentem.

Okazało się, że MSWiA nie prowadzi takich statystyk, co ma uprawniać do stwierdzenia, że "rząd nie śledzi, do jakich wspólnot trafiają miliony, które co roku przeznacza na Fundusz Kościelny".

" To niebywałe. Obok oficjalnego systemu emerytalnego funkcjonuje drugi, który w praktyce nie podlega kontroli – powiedział senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza

Wyższy Fundusz Kościelny początek kampanii Wyborczej? Łącki: "PIS mobilizuje kler"

Spostrzeżenie "Rzeczpospolitej", że fundusz zaczął wyraźnie rosnąć po przejęciu władzy przez PIS, podzielają politycy opozycji i internauci.

- 216 mln zł — rekordowa kwota zostanie przekazana w przyszłym roku na Fundusz Kościelny. Zaliczka na przyszłoroczną kampanię? - pyta na Twitterze Danuta Hibner

- PiS zaczyna kampanię wyborczą i mobilizuję kler - tylko tak można nazwać zwiększenie subwencji na fundusz kościelny do 200 mln rocznie w czasie galopującej inflacji - zauważa Polityk Koalicji Obywatelskiej, Artur Łącki na swoim Twitterze

Po ogłoszeniu Funduszu Kościelnego w sieci zawrzało. "Na leczenie dzieci nie ma pieniędzy, ale na kościół zawsze się znajdą"

Po przedostaniu się do opinii publicznej informacji o podnoszeniu przez rząd Funduszu Kościelnego, w mediach społecznościowych zawrzało.

"Każdy uczciwy człowiek, żeby otrzymać emeryturę, najpierw płaci składki. Każdy oprócz księdza, który dostaje emeryturę z funduszu kościelnego, czyli z podatków innych. A w teorii naucza jak być uczciwym" - krytykuje Michał Przybylak z wielkopolskiej Nowoczesnej.

Najwięcej jednak głosów sprzeciwu, zderza rosnący fundusz z malejącym wsparciem chorych, w tym dzieci. Oto niektóre tylko opinie internautów

"Inflacja ciągle rośnie, psychiatria dziecięca leży i kwiczy, szpitale są niewyobrażalnie zadłużone, ale na kościół pieniążki zawsze się znajdą".

"Rekordowe 216 mln złotych w przyszłym roku na Fundusz Kościelny. Tymczasem na chore dzieci trzeba organizować zbiórki, bo państwo zostawia ich na pastwę losu. Chory kraj".

"Refundowana genowa bardzo skuteczna terapia SMA, kosztująca 10 mln zł nie objęła 37 dzieci, bo urodziły się za wcześnie. KK w tym roku dostanie 208 mln złotych na Fundusz Kościelny".