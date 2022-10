Objawy COVID w 2022. Wrzesień i październik przyniosły te niepokojące wnioski z przebiegu choroby

Jak powiedział w rozmowie z PAP kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie prof. Konrad Rejdak, pewne objawy związane z zakażeniem COVID-19 świadczą o wystąpieniu u chorego mikroudarów. Te związane są z czynnikiem pozakrzepowym samej infekcji, gdy dochodzi do zatykania małych naczyń mózgowych.

Specjalista zwrócił uwagę, że objawy mogą być czasami nieodczuwalne przez pacjenta w czasie infekcji.

- Zdarza się, że dopiero po przebyciu COVID-19, robiąc badanie rezonansem, znajdujemy drobne zmiany ogniskowe w mózgu – tłumaczył prof. Rejdak.

Jak rozpoznać mikroudar? Lepiej zwróć uwagę na te objawy COVID w 2022

O jakie objawy chodzi w przypadku wystąpienia mikroudarów? Lekarze wskazują m.in. na:

opadanie kącików ust,

niesprawność ręki.

Takie objawy mogą być czasami nieodczuwalne przez pacjenta w czasie zakażenia.

- Należy być ostrożnym i uważnym, bo najczęściej skupiamy się na gorączce, kaszlu, ale wówczas może dochodzić również do zatkania tych drobnych naczyń w mózgu – powiedział specjalista z kliniki w Lublinie.

Jak tłumaczył dalej, mikroudary mogą być także wtórnym wynikiem reakcji zapalnej tlącej się w organizmie podczas infekcji i występować dopiero w trakcie tzw. post-covid lub long-covid. I choć nie są śmiertelnie niebezpieczne, mogą podnieść ryzyko wystąpienia prawdziwego udaru.

- Do udarów może dochodzić również do 6 tygodni po zakażeniu lub nawet do 3 miesięcy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które już wcześniej miały czynniki ryzyka, jak nadciśnienie, cukrzyca, a dodatkowo przeszły infekcję covidową – powiedział prof. Konrad Rejdak w rozmowie z PAP.

Udar mózgu jednym z najczęstszych powikłań po ostrej fazie zakażenia COVID-19

Prof. Konrad Rejdak zwrócił uwagę, że od początku pandemii jest wiadome, iż jednym z typowych powikłań po przejściu ostrej fazy COVID-19 jest udar mózgu.

- Wynika to z patomechanizmu samego COVID-19, gdzie dochodzi do zakrzepicy naczyń krwionośnych oraz reakcji zapalnej, która zaburza krzepliwość krwi – specjalista z Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

Z doniesień naukowych wynika, że nawet 10 proc. pacjentów covidowych ma udar niedokrwienny, takie też były obserwacje lekarzy.

Obecnie sytuacja się zmieniła i dużo częściej medycy mają do czynienia z mikroudarami. Wszystko przez nabycie odporności populacyjnej, dzięki której zakażenie COVID-19 przebiega łagodniej.

Jak rozpoznać zakażenie COVID-19? Aby mieć pewność, lepiej wykonać test

Każdy, kto zauważył u siebie typowe objawy zakażenia, takie jak ból gardła czy głowy,

katar, kaszel, gorączkę i uczucie zmęczenia, powinien jak najszybciej zrobić test na COVID. Apteki DOZ, Gemini, ZIKO Słoneczna i inne, jak również laboratoria/mobilnym punkty pobrań to rekomendowane miejsca, w których można zakupić lub wykonać test na koronawirusa.

Większość osób decyduje się na tani i skuteczny test antygenowy, który można wykonać samodzielnie w domu. Jak się robi test na COVID-19? Jeśli zdecydujemy się na zakup takiego testu antygenowego, musimy samodzielnie pobrać wymaz z nosa. W tym celu specjalnym patyczkiem (tzw. wymazówka) do wykonania wymazu pocieramy śluzówkę nosa przez kilka kilkanaście sekund, po czym wkładamy ten patyczek do probówki zawierającej płynne odczynniki. Probówką należy potrząsnąć, wyjąć patyczek, a kilka kropel płynu z probówki umieścić na urządzeniu testowym. Wynik pojawi się po kilku lub kilkunastu minutach.

Choć wiosną tego roku zniesiono obowiązkową kwarantannę, COVID-19 nie przestał być chorobą zakaźną. Jeśli wynik testu jest pozytywny to warto pamiętać, że w takiej sytuacji izolacja jest niezwykle istotna – dzięki niej nie zarazimy wirusem kolejnych osób.

Jakie leki na COVID-19 są skuteczne? To warto mieć w apteczce

Na zachorowanie lepiej być przygotowanym wcześniej, zanim pojawią się pierwsze objawy zakażenia COVID-19. Jakie leki na COVID-19 warto mieć w domowej apteczce? Jak zalecał w komentarzu dla x-news ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 dr Paweł Grzesiowski, podczas zakażenia COVID-19 w apteczce warto mieć: