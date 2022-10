Mieszkanka Zabrza oszukana przy zakupie węgla. Prywatny sprzedawca wykorzystał jej niewiedzę

Mieszkająca w Zabrzu starsza kobieta padła ofiarą "oszustwa na węgiel" - donosi Onet.pl. Jak poinformowała jej wnuczka, w czerwcu tego roku kobieta kupiła przez internet trzy tony węgla od prywatnego sprzedawcy. Zapłaciła sporo, bo 3000 złotych za jedną tonę (czyli w sumie 9000 zł), jednak była zadowolona, ponieważ dzięki dokonanemu zakupowi była spokojna o ogrzewanie zimą.

Wnuczka kobiety, pani Ola, postanowiła wesprzeć swoją babcię i kupić jej dodatkowe zapasy surowca na stronie Polskiej Grupy Górniczej, gdzie za tonę węgla można zapłacić sporo mniej, niż u prywaciarza. Wtedy oszustwo wyszło na jaw.

Deklaracja CEEB. Nikomu jej nie udostępniaj. Dlaczego?

W jaki sposób mężczyzna oszukał starszą kobietę? Uciekł się on do prostego zabiegu: przekazał kupującej, iż przy sprzedaży węgla w sklepie internetowym koniecznie potrzebuje mieć dostęp do jej deklaracji CEEB (czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) dotyczącej nieruchomości, w której mieszka. Taki dokument jest potwierdzeniem, że w budynku znajduje się piec opałowy na węgiel. Jako prywatny sprzedawca, mężczyzna nie miał prawa prosić o dostęp do deklaracji.

W czerwcu 2022 r. limit na zakup węgla grubego w oficjalnym sklepie PGG wynosił jeszcze pięć ton. Od 3 października 2022 r. zmniejszono ten limit do 2 ton węgla opałowego i 3 ton miału. Sprytny oszust wykorzystał cały limit starszej pani w czerwcu, kupując na jej deklarację 5 ton surowca opałowego, po 850 zł za tonę.

Kiedy pani Ola postanowiła dokupić babci węgiel w PGG (Polskiej Grupy Górniczej), na której stronie należy przy rejestracji wgrać swoją deklarację CEEB – odkryła, że nie może już tego zrobić.

Starsza kobieta została oszukana na wiele tysięcy złotych. Obie kobiety są rozżalone działaniami nieuczciwego sprzedawcy. Sprawę chcą teraz zgłosić na policję w nadziei, iż oszust zostanie zatrzymany.

- Myślę, że ofiar tego człowieka było więcej. Kupował węgiel po niecały 1 tys. zł, a sprzedawał z ogromnym zyskiem. Teraz pewnie kupuje już za ukradzione w ten sposób pieniądze willę – powiedziała Onetowi rozżalona pani Ola.

Sprzedaż węgla w sklepie internetowym. Zwróć szczególną uwagę na te sytuacje

Od wielu tygodni media ostrzegają, iż tej zimy może zabraknąć węgla dla wszystkich, a oszuści coraz częściej wykorzystują panikę Polaków. Najwięcej oszustw przy sprzedaży węgla w sklepie internetowym odnotowuje policja na Śląsku, jednak informacje o działaniach nieuczciwych sprzedawców napływają także z innych regionów Polski. Jak zauważa policja, podejrzliwość powinny wzbudzić przede wszystkim oferty z zaskakująco niskimi cenami i obietnicą bardzo szybkiej dostawy.

Oszuści mają też różne metody działania:

pobierają zaliczki, po czym nie dostarczają zamówionego węgla,

podszywają się pod strony internetowe firm zajmujących się wydobyciem lub sprzedażą opału (tzw. phishing),

dostarczony po zakupie surowiec okazuje się być niepełnowartościowym produktem, a nawet pryzmą kamieni ("farbowany węgiel").

Sprzedaż węgla w sklepie internetowym. Jak ustrzec się przed oszustami?

Policja radzi, aby: