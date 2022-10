Oszczędzanie energii na "zmianę operatora" to mit. Poza ceną 1 kWh sprawdź też inne koszty

Mitem jest stwierdzenie, że wystarczy zmienić dostawcę energii, żeby opłata za prąd spadła.

To może być prawda, ale nie musi. Przedstawiciele handlowi sprzedawców energii kuszą świetnie wyglądającym cennikiem nie wspominając, że na końcowy rachunek nie wpływa jedynie cena prądu. Warto pamiętać, że prąd jest dostarczany przez konkretnego dystrybutora, który działa na danym terenie. I o ile sprzedawcę prądu można zmienić to dystrybutora już nie.

Podpisując nową umowę na prąd, upewnij się, ile wyniesie opłata dystrybucyjna i czy nie wzrośnie. Istotna jest też opłata handlowa naliczana przez sprzedawców prądu.

To "koszt obsługi rozliczenia klienta naliczany za odczyt licznika. U jednych sprzedawców to zaledwie kilka złotych, u innych nawet ponad 20" - zauważa money.pl

Podpisując nową umowę na prąd, warto rozważyć też zmianę taryfy, która dostosuje ekonomiczne zużycie prądu do trybu życia rodziny. Zmiana taryfy możliwa jest także podczas trwającej umowy z operatorem.

Ładowanie sprzętów i tryb stand-by. Metoda oszczędzania na "grosik do grosika"

Trzymanie ładowarki w kontakcie oraz używanie trybów stand-by w takich urządzeniach jak telewizor nie pozwoli zaoszczędzić setek złotych. Jednak nie oszczędzamy przecież tylko wtedy, gdy korzyści są duże.

Każdy grosz oszczędności, który pozwala na zmniejszenie wydatków, jest wart zachodu, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Dlatego po naładowaniu komputera, telefonu, tabletu czy innych urządzeń, - których mamy w domu dużo — warto wyjąć wtyczki z kontaktów.

Ładowarka podłączona do prądu, nawet wtedy gdy nie ładuje, i tak pobiera energię. Nie jest to duża ilość, ale przy wielu urządzeniach każdego z domowników, pracujących non stop, wyjęcie wtyczek z gniazdek może przynieść konkretne oszczędności. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie zasilania (on/off) w listwie elektrycznej, do której podłączone są ładowarki i nieużywany sprzęt.

"Odłączając od zasilania laptop, kiedy jest on w pełni naładowany, możesz zaoszczędzić ponad 27 zł rocznie" - informuje strona kampanii "Liczy się prąd"

Także tryb stand-by oznaczający stan czuwania, pobiera niewielką ilość prądu. Dlatego lepiej wyjąć wtyczki z kontaktów.

Żarówki energooszczędne. Zaoszczędzisz nawet 228 zł rocznie

Czy oszczędzanie prądu dzięki wymianie żarówek na energooszczędne to mit, czy fakt? Niektórzy zwracają uwagę, że takie żarówki pobierają dużo prądu podczas włączania, więc nie opłaca się ich zakładać tam, gdzie często włączamy i wyłączamy światło.

Maciej Maciejowski, ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej uważa jednak, że trzeba by było włączać i wyłączać światło wiele razy, aby to większe zużycie prądu stało się odczuwalne. I zaleca, wymieniać żarówki, najlepiej na ledowe, oraz wyłączać światło zawsze gdy opuszczamy pomieszczenie.

Strona kampanii "Liczy się prąd", podpowiada, że wymieniając 10 żarówek halogenowych o mocy 30 W na LED o mocy 4 W, można zaoszczędzić w ciągu roku 228 zł.

Wymiana starych sprzętów AGD na nowe ma sens. To oszczędność nawet 300 zł rocznie

Jeśli w domu pracuje stara pralka, lodówka czy odkurzacz, pobór mocy jest większy, niż gdy zaopatrzymy się w nowoczesny sprzęt o wysokiej klasie energetycznej A+++ czy choćby A+. (a w nowej nomenklaturze klasa energetyczna jest oznaczana symbolami od A do G).

Jednak sama wymiana jest kosztowna, najlepiej więc robić to wówczas, gdy sprzęt się zużyje i planujemy zakup nowego. Wtedy warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt.

Nie zawsze urządzenia o dużej mocy są nam potrzebne. Te mniejsze, o mniejszej mocy, mogą być zupełnie wystarczające, a do tego zużywają mniej prądu.

Oto przykłady oszczędności, na które zwraca uwagę kampania "Liczy się prąd":

wybierając odkurzacz o mniejszej mocy (500, zamiast 900 W), możesz zaoszczędzić około 17 zł rocznie ,

, im mniejszy telewizor, tym mniejsze zużycie prądu. Wybierając model o mniejszej przekątnej ekranu (32" zamiast 50") możemy zaoszczędzić około 29 zł rocznie (przy założeniu oglądania 4 H dziennie),

(przy założeniu oglądania 4 H dziennie), jeśli nie masz dużej rodziny, wybierz mniejszą zmywarkę. Używając zmywarki 45 cm, zamiast 60 cm możesz zaoszczędzić około 18 zł rocznie .

. zapełniaj pralkę do końca, dzięki temu będziesz prać rzadziej. Obniż temperaturę do 40 stopni. To wystarczy, by sprać większość zabrudzeń. Obniżenie temperatury przy 50 praniach w roku może przynieść oszczędność ok. 20 zł.

Oszczędność 300-1000 zł rocznie? To fakt, wystarczy wiedzieć, jak to robić

Poza nowoczesnym sprzętem i energooszczędnymi żarówkami, to, co pomaga oszczędzać prąd, to nawyki. O wyjmowaniu kabli z gniazdek elektrycznych już wspominaliśmy.

Umiejętne pranie, gotowanie czy pieczenie może pozwolić zaoszczędzić nawet 200-300 zł na każdym urządzeniu, o czym wspominaliśmy już na TOK FM:

gotując, używaj przykrywek. Pozwolą utrzymać ciepło wewnątrz garnka,

piekąc, nie otwieraj drzwiczek piekarnika. Częste otwieranie powoduje wydostawanie się ciepła ze środka i potrzebę uruchamiania się grzałki,

włączając pralkę czy zmywarkę dopilnuj, żeby były załadowane do pełna. Pranie tylko połowy wsadu niepotrzebnie zużywa prąd i wodę,

gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Nie zużywaj energii na zagotowanie całego czajnika, jeśli potrzebujesz tylko kubek wrzątku. Jeśli pijesz dużo herbaty, zaparz większą jej ilość w termosie.

Każde urządzenie i każdy dobry nawyk pozwoli na oszczędności, które w skali roku mogąc zsumować się do pokaźnych kwot, przekraczających nawet 1000 zł.