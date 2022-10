Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w poniedziałek cały Bornholm został odcięty od prądu. Według duńskiego operatora sieci energetycznej Energinet prawdopodobnie nastąpiła awaria podmorskiego kabla, łączącego duńską wyspę ze Szwecją.

Co jest przyczyną Blackoutu? Awaria prądu ze Szwecji na Bornholm opanowana

- Przyczyna usterki nie jest na razie znana - podało w komunikacie przedsiębiorstwo Energinet.

Rzeczniczka lokalnego dostawcy prądu na Bornholmie firmy Trefor Ost Anya Palm, przekazała duńskim mediom, że "jest za wcześnie, aby spekulować o przyczynach braku prądu".

- Wiemy jednak, co wydarzyło się w ostatnim czasie wokół wyspy - podkreśliła.

Agencja Bloombera poinformowała wczesnym popołudniem, że prąd dla 30 tys. odbiorców znowu płynie.

Prąd ze Szwecji nie płynie też do Polski. Szwedzi zgłosili awarię

Jak donosi Business Insider Polska, okazuje się, że problemy z prądem ze Szwecji ma także Polska. Podmorskim kablem SwePol Link, przestał płynąć prąd, który umożliwia przesyłanie energii elektrycznej pomiędzy Polską i Szwecją.

Szwedzki operator poinformował o awarii w podstacji Stärnö w Szwecji od 9 października, od godz. 23.10. Według dotychczasowych informacji postój ma potrwać do 11 października, do godz. 23.59. - czytamy w portalu.

Czas zakończenia postoju jest niepewny. Postępowanie jest w toku. Komunikat będzie aktualizowany, gdy pojawią się nowe informacje — informuje operator w komunikacie.

Przestał płynąć prąd ze Szwecji do Polski. Awaria ma związek z wybuchami Nord Stream

- Stacja SwePol Link po stronie szwedzkiej znajduje się na terenie nieczynnego kamieniołomu, położonego na półwyspie Stärnö nieopodal miejscowości Karlshamn. Odcinek lądowy tej części ma 2,5 km długości, następnie kabel wchodzi do morza, omija duńską wyspę Bornholm i wychodzi ponownie na ląd w okolicach Ustki – informuje Business Insider.

Polsko-szwedzkie połączenie krzyżuje się z Nord Stream na szwedzkim odcinku kabla. Jak poinformował operator sieci energetycznej firma Svenska Kraftnät, do eksplozji, które uszkodziły Nord Stream, doszło zaledwie 500 m od stacji SwePol Link.

Ponieważ trwały prace eksploatacyjne to w momencie wybuchów kabel był wyłączony. Po wybuchach na Nord Stream 1 i 2, sprawdzono kabel. Gdy okazało się, że nie uległ uszkodzeniu - 9 października prąd zaczął ponownie nim płynąć.

— Połączenie Polska-Szwecja 9 października zostało przywrócone do pracy po zakończeniu planowanej przerwy eksploatacyjnej. W niedzielę wieczorem realizowane były przepływy między Szwecją a Polską. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do usterki technicznej, która uniemożliwia pracę połączenia. Jak poinformował uczestników rynku szwedzki operator Svenska Kraftnät, do awarii doszło na stacji elektroenergetycznej Stärnö. Usterka zostanie usunięta najszybciej, jak to możliwe — informują służby prasowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Wycieki Nord Stream 1 i Nord Stream 2

Przypominamy. Pod koniec września doszło do wycieków z gazociągów Nord Stream 1 oraz 2 na południowy wschód od Bornholmu oraz północny wschód od wyspy. Według prowadzącej dochodzenie w tej sprawie szwedzkiej prokuratury (część wycieków znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji) "podejrzenia dotyczące możliwości dokonania sabotażu zostały wzmocnione".

- Możemy stwierdzić, że doszło do wybuchów - przekazano w ubiegłym tygodniu.