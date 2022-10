Mimo, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprzecza, to pojawia się coraz więcej głosów dotyczących zasadności wdrożenia zimą nauczania zdalnego. Przyczyną mają być wysokie ceny ogrzewania, na które szkół nie będzie stać.

Kiedy zdalne nauczanie 2022/23? "Zbyt niska temperatura" ma znaczenie

Uprzedzając fakty, minister edukacji Przemysław Czarnek w połowie września wprowadził nowe przepisy. Weszło wówczas w życie rozporządzenie wprowadzające nowelizację przepisów dotyczących procedury przechodzenia placówek na nauczanie zdalne.

* rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2022 r. poz. 1903)

Rządzący w nowelizacji wskazali, że oprócz zagrożenia w postaci pandemii, szkoły oraz przedszkola mogą być zamykane również w innych okolicznościach.

W dokumencie uwzględniono cztery przypadki stanowiące podstawę do zawieszenia zajęć stacjonarnych. Są to:

organizacja i przebieg imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, które stanowiłyby zagrożenie dla uczniów,

zbyt niska temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażająca zdrowiu uczniów,

sytuacja epidemiologiczna,

inne nadzwyczajne zdarzenie zagrażającym bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor placówki oświatowej będzie mógł zawiesić tymczasowo zajęcia, jeśli wystąpią któreś z powyższych okoliczności.

Wiele osób wskazuje, że zapis o zbyt niskiej temperaturze, pojawił się, ze względu na zbliżającą się zimę i kryzys energetyczny.

Będzie nauka zdalna w 2022/23? Ministerstwo uspokaja

Minister Czarnek jednak nie daje za wygraną i zapewnia, że w tym zapisie nie ma żadnego "haczyka", a szkoły będą ogrzane.

Jak informuje PAP Przemysław Czarnek na jednym z weekendowych spotkań powiedział:

- Szkoły będą ogrzane, uniwersytety będą ogrzane, żadnej nauki zdalnej nie będzie i razem ten kryzys przejdziemy - zapewnił w Łukowie (Lubelskie) minister edukacji i nauki, odnosząc się do cen energii elektrycznej.

Czy wróci zdalne nauczanie 2022/2023? Nauczyciele nie mają wątpliwości

Mimo zapewnień ministerstwa, dyrektorzy placówek oświatowych już teraz zastanawiają się nad wprowadzeniem nauczania zdalnego zimą.

— Te decyzje o przejściu na naukę online będą niezbędne (…) gdy samorządom zabraknie pieniędzy na opłacenie rachunków za gaz, czy energię – powiedział niedawno Onetowi Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Pleśniar dodał, że jest wiele szkół, których budynki nie spełniają standardów i to one mogą być głównym problemem podczas zbliżającej się zimy.

— Mamy bardzo wiele szkół z wielkiej płyty, szkół o nieszczelnych oknach, szkół, które nie są ocieplone i których utrzymywanie jest wydatkiem nie do udźwignięcia przez wiele miast. Obecna sytuacja jest kryzysowa, bo ona jest nagła. Udawanie przez urzędników państwowych, że nie ma problemu, nie jest w szkołach przez nas odbierane jako solidarne z nami. Powinniśmy się wspierać i mówić sobie prawdę. Albo chociaż podejść z szacunkiem do tych decyzji, bo one są konieczne – dodał.