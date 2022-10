Wyciek ropy w rurociągu Przyjaźń? PERN bada miejsce awarii

Jak informuje PERN (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych) – operator rurociągu Przyjaźń – we wtorek 11 października 2022 r. późnym wieczorem systemy automatyki wykryły rozszczelnienie na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu. Do awarii doszło w miejscowości Łania znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, około 70 kilometrów od Płocka. W tym miejscu znajduje się magistrala, dzięki której ropa naftowa płynąca rurociągiem Przyjaźń dociera do Niemiec.

- Tłoczenie ropy w uszkodzonym odcinku zostało natychmiast wyłączone. Pozostałe elementy infrastruktury działają bezawaryjnie – czytamy na stronie operatora rurociągu.

Służby PERN, zakładowa straż pożarna oraz ochrona środowiska podejmują obecnie "działania zgodnie z algorytmami przewidzianymi dla tego typu sytuacji".

Jak donosi RMF FM, trzy cysterny zbierają rozlaną w wyniku wycieku ropę na polu kukurydzy i częściowo w miejscu hodowli zwierząt. Rozlewisko ma powierzchnię ok. 1000 m2.

Przyczyny awarii będzie można ustalić dopiero po wypompowaniu całej rozlanej ropy.

Rurociąg Przyjaźń - trasa jest długa. Tędy płynie ropa naftowa do Europy

Przyjaźń to największy na świecie system przesyłu ropy naftowej. Łączy Syberię i Europę Środkową. Został wybudowany w latach w latach 1960–1964 (Drużba-1) oraz 1969–1974 (Drużba-2).

Trasa rurociągu Przyjaźń rozpoczyna się w Almietjewsku (to nieduża miejscowość znajdująca się w europejskiej części Rosji), biegnie przez Samarę oraz Briańsk (miejscowość znajdująca się w pobliżu granicy z Białorusią i Ukrainą). Rury na potrzeby tego systemu zostały wyprodukowane w Związku Radzieckim oraz Polsce, zaś elementy instalacji w Czechosłowacji.

W Briańsku jedna z nitek (o średnicy do 800 mm) prowadzi do Windawy na Łotwie, a dalej do Mozyrza, gdzie rozdziela się na kolejne dwie:

- północną, biegnącą przez Białoruś i Polskę do Lipska w Niemczech,

- południową, biegnącą przez Ukrainę, Słowację, która dwoma rozgałęzieniami dociera do Czech i Węgier.

W skład całego systemu przesyłu ropy z Rosji do Europy wchodzi ok. 8900 kilometrów rurociągów (z czego 3900 km znajduje się na terenie Rosji).

Rurociąg Przyjaźń ma obecnie wydajność 1,2-1,4 miliona baryłek ropy naftowej dziennie.

Polski odcinek rurociągu Przyjaźń. Tłoczy ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku

Polski odcinek rurociągu Przyjaźń zaczyna się na granicy z Białorusią, łącząc bazę w Adamowie z bazą w Miszewku Strzałkowskim trzema nitkami, każda o długości 240 kilometrów o łącznej przepustowości nominalnej 56 mln ton na rok.

Zachodni odcinek rurociągu Przyjaźń łączy z kolei bazę w Miszewku Strzałkowskim niedaleko Płocka z rafinerią w Schwedt znajdującą się na terenie Niemiec.

Ropa, która płynie do Polski z Rosji ma nazwę REBCO (to skrót od angielskiej nazwy Russian Export Blend Crude Oil). To ustandaryzowana mieszanka ropy, która pochodzi z różnych pól.

W branży mówi się, że ropa może być słodka i lekka, albo ciężka i kwaśna. Ta pochodząca z Rosji należy do rodzaju średnio ciężkiej, do tego ma większą zawartość siarki. Jej odbiorcą jest m.in. Orlen.