Czekają nas zmiany w prawie budowlanym. Od stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej dom do 70 m kw, nie ubiegając się o pozwolenie. "Procedura budowy domów bez pozwolenia sprawdziła się, planujemy więc jej rozszerzenie na wszystkie domy jednorodzinne bez limitu powierzchni" - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Co na to eksperci? Czy taka decyzja jest bezpieczna i rozsądna?

Fot. Joanna Dzikowska / Agencja Wyborcza.pl