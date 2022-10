"Rosjanie testują naszą gotowość". Drugie dno awarii ropociągu "Przyjaźń"

Zobacz wideo Niemcy: Nord Stream 1, kluczowy rurociąg, powodujący zaniepokojenie w Europie

Zdaniem redaktora naczelnego portalu "BiznesAlert" Wojciecha Jakóbika przyczyny wycieku z ropociągu "Przyjaźń" w województwie kujawsko-pomorskim mogą być dwie. Pierwsza jest bardzo prozaiczna - mogło dojść do podkradania produktów naftowych, co zdarza się co jakiś czas. Druga przyczyna jest ściśle związana z wybuchami w gazociągach Nord Stream, chwilowym blackoutem na Bornholmie, a także atakami Rosji na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie.

REKLAMA

- Można spekulować na temat rosyjskiego śladu, nie ma na ten temat żadnych informacji. Ale kontekst podsuwa taką interpretację, po wielu latach terroryzmu energetycznego Rosji na Kaukazie, w Ukrainie, różnych problemów technicznych, czy to z rafinerią Możejki, czy to z ropociągiem "Przyjaźń" - wymieniał gość "Popołudnia Radia TOK FM", przypominając o awarii "Przyjaźni" z 2019 roku.

Według eksperta "Rosjanie testują naszą gotowość". Zapewnił jednak, że gdyby Rosja chciała zatrzymać dostęp Polski do ropy, damy sobie radę dzięki zapasom i dostawom alternatywnym. Ponadto przyśpieszony zostanie proces odrzucenia ropy rosyjskiej, tak jak już zrobiliśmy to gazem.

"Teraz na naszą infrastrukturę należy chuchać i dmuchać"

Ekspert przypomniał, że ropociąg jest chroniony zarówno przez polskie służby, jak i przez NATO. Dlatego jego zdaniem to, że awaria nastąpiła akurat teraz, nie jest dziełem przypadku,

- Nie możemy przesądzić, bo mamy naprawdę mało informacji na ten temat. Nie podejrzewam, aby nasz operator infrastruktury, który ma specjalną służbę, drony, system monitoringu i fizyczną ochronę, dokonał jakiegoś zaniedbania. Teraz należy dmuchać i chuchać na naszą infrastrukturę, bo jest ona szczególnie zagrożona i każdy taki incydent, nawet jeżeli podejrzewamy, że to nic poważnego, może mieć drugie dno - powiedział Wojciech Jakóbik.