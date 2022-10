29 stycznia 2023 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31.

- Pierwszy raz będziemy grali dla wszystkich, małych i dużych - mówił Jurek Owsiak na konferencji prasowej zapowiadającej kolejny finał WOŚP.

31. finał WOŚP 29 stycznia 2023. Te urządzenia są na świecie, a u nas ich brak

Tym razem cele zbiórki będzie zakup nowoczesnych urządzeń do ratowania ludzi zakażonych sepsą

- Będąc solidarnymi możemy zrobić wspaniałe rzeczy - powiedział Jurek Owsiak podczas środowej konferencji. - Będziemy chcieli się z sepsą rozprawić. Już została przeprowadzona analiza, jakie urządzenia należy kupić i skąd.

I dodał:

- Problem jest ogromny, ale wiemy, że sobie z tym problemem poradzimy, a na pewno o zminimalizujemy. Problem da się rozwiązać, jeżeli kupimy bardzo dobre urządzenia. Urządzenia których brak, a które są na świecie, które pomagają, aby ten problem usunąć, a problemem jest sepsa – mówił Owsiak.

31 Finał WOŚP. Dlaczego celem jest walka z sepsą? Liczy się każda minuta

Sepsa to poważny i zagrażający życiu zespół objawów spowodowany gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie. Może prowadzić do niewydolności wielu narządów, wstrząsu i śmierci. Przy sepsie liczy się każda minuta i najnowocześniejszy sprzęt w laboratoriach. I właśnie to na ten sprzęt będą przeznaczone pieniądze z najbliższej zbiórki.

- Sprzęt musi trafić do laboratoriów, na oddziały operacyjne. Wszędzie tam, gdzie pojawia się podejrzenie sepsy i szybka reakcja ratuje życie. Każda godzina (zwłoki - red.) to 8 procent szansy na uratowanie pacjenta tracimy – podkreślił.

Jerzy Owsiak zaapelował do Kaczyńskiego. O co chodziło?

Podczas konferencji Jurek Owsiak zapowiedział też, że niebawem w Polsce pojawią się billboardy z hasłem: "Żyj zdrowo w zdrowym świecie".

- Stworzyliśmy taki bajkowy świat. (...) Świat, który nam ucieka, który wymaga naszej opieki, staranności, musimy zadbać o planetę. Stracimy go, jeżeli będziemy palić byle czym. Ten, co pali byle czym sprawia, że to byle co wróci. Może nie do niego, tylko kilka kilometrów dalej, ale wróci – mówił Owsiak.

Szef WOŚP, podczas konferencji zaapelował też do samego Jarosława Kaczyńskiego.

- Panie prezesie Kaczyński, proszę nie namawiać, żeby ludzie palili byle czym. Ja uprzejmie proszę, z całego serca - zaapelował. Jak podkreślił, "idą czasy trudne, jeżeli chodzi o ogrzewanie" i dodał, że "system zawiódł na całej linii". - Nie palcie byle czym! To ogromna trucizna, przed którą nie będziemy mogli się ustrzec – dodał Owsiak.

- Żyjmy w zdrowym świecie – apelował.

Źródło: Tok FM/Gazeta.pl