Życzenia na Dzień Nauczyciela. Dla pani od polaka i pana od matmy

Życzenia mogą być krótkie lub długie, mądre lub zabawne. Warto napisać je na bileciku i dołączyć do kwiatów.

Drodzy nauczyciele! Dziękujemy Wam za wszystko, czego nas nauczyliście, za dobroć, opiekę i wychowanie.

Dziękujemy za nakazy i zakazy, oraz wskazywanie dróg. Zawsze będziemy powracać do wspomnień z lat szkolnych z wielkim sentymentem.

Życzymy Pani tak, jak nikt nie życzy, spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, szczęścia i słodyczy.

Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić, więcej niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Panią liczyć.

Dla kochanej naszej pani, za to, że wytrzymuje z nami, mamy życzeń pełną skrzynię: niech jej miło rok szkolny przeminie!

Dla ulubionego nauczyciela, który nas wiedzą swoją obdziela, niech mu uczniowie za bardzo nie dokazują, niech w konkursach wiedzy tylko triumfują! Satysfakcji z pracy, wielu chwil szczęśliwych, uczniów tylko przychylnych i zawsze życzliwych.

Wierszyki na Dzień Nauczyciela. O jedynkach i piątkach

Niech Pani ma zawsze uśmiech radosny, przez cały rok szkolny, od jesieni do wiosny. Niech uczniowie nigdy Pani nie dokuczają, no i od góry do dołu same piątki mają!

Niech zdrowie Pani / Panu zawsze dopisuje, a jedynka do dziennika nigdy nie wędruje.

Dla najlepszej naszej nauczycielki, która codziennie odbywa wysiłek wielki. Która się martwi naszymi jedynkami, która się męczy z łobuziakami. Najlepsze życzenia na Dzień Nauczyciela, niech się wysiłek w nagrodach powiela!

"Ciężko jest świętować". Dzisiejsza sytuacja szkół jest wyjątkowo trudna

Dr. Maciej Jakubowski, prezes Evidence Institute, przed tegorocznym Dniem Nauczyciela komentował na antenie Polsat News dzisiejszą sytuację szkół. Stwierdził, że nauczycielom dziś szczególnie "ciężko jest świętować".

Szkoły walczą o przetrwanie. Do corocznych problemów związanych z niedofinansowaniem placówek, doszło upolitycznienie edukacji. Między innymi właśnie to spowodowało masowe odejścia nauczycieli ze szkół oraz ogromne niedobory kadry.

Dr. Maciej Jakubowski twierdzi, że przy tych wszystkich problemach, wyniki polskich uczniów wskazują na "cud edukacyjny"

" Wyniki naszych uczniów na tle innych krajów są bardzo dobre. Należymy do ścisłej czołówki. Ten cud niestety trudno jest utrzymać, nie płacąc na edukację — powiedział w Polsat News.

- Nie chcę iść do szkoły. - Musisz, jesteś nauczycielem — ten żarcik obiega internet co rok przed zbliżającym się Dniem Nauczyciela.

Uczniowie, widząc swoich nauczycieli w sytuacjach służbowych, zwykle nie zastanawiają się nad tym, jak trudno jest być nauczycielem w dzisiejszych czasach w Polsce. Jak pokazały ostatnie lata niedofinansowanie edukacji, niskie pensje powodują, że wielu nauczycieli rezygnuje z powołania i przenosi się do innych zawodów.

