Z zestawienia Forbes "World’s Best Employers 2022" wynika, że najlepszymi pracodawcami na świecie są firmy z branży IT oraz nowych technologii. W TOP 10 znalazło się, aż siedem firm z tego sektora.

REKLAMA

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji zestawienia zajął koreański Samsung, drugie – Microsoft, podium zamyka IBM.

Forbes. Najlepsi pracodawcy świata są w branży IT

Następne firmy, których pracownicy doceniają swoich pracodawców to Alphabet – konglomerat mający w swoim portfolio m.in.: Google'a oraz na piątym miejscu firma Apple.

Kolejnymi wysoko ocenianymi przez pracowników firmami z sektora IT są: Adobe - firma, która znalazła się na ósmym miejscu rankingu oraz Dell Technologies, firma która zajęła miejsce dziewiąte.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również dwie amerykańskie firmy lotnicze: Delta Air Lines – zajęła miejsce szóste oraz Southwest Airlines na miejscu dziewiątym, oraz jedna firma z sektora handlowego: koncern Costco Wholesale czyli największa amerykańska sieć sklepów magazynowych, zaopatrujących w produkty małych i średnich przedsiębiorców. Ta firma zajęła w zestawieniu Forbes - miejsce siódme.

Najlepsi pracodawcy w Polsce 2022. W rankingu Forbesa znalazło się sześć polskich firm

W rankingu Forbesa "World’s Best Employers 2022" znalazło się również sześć polskich firm. Najwyżej spośród krajowych przedsiębiorców znalazła się spółka Skarbu Państwa PGNiG zatrudniająca 24 608 osób. Spółka uplasowała się na 489 miejscu.

Kolejnym zauważonym polskim przedsiębiorstwem jest SSP – KGHM Polska Miedź zatrudniający ponad 34 tys. pracowników. Ta firma zajęła 508. miejsce w tegorocznym rankingu. Trzeci w kolejności spośród firm znad Wisły, był PKN Orlen, w którym pracuje obecnie blisko 33 tys. pracowników.

W tegorocznym rankingu znalazły się również Amica SA , która zajęła 677. miejsce, Bank Pekao – uplasował się na miejscu 721. oraz grupa kapitałowa Erbud , należąca do branży budowlanej – zajęła 771. miejsce ogólnoświatowego rankingu.

Ranking Forbes "World’s Best Employers 2022". Co to za zestawienie?

"World’s Best Employers 2022" to zestawienie magazynu Forbes, które w tym roku miało szóstą edycję, a powstało we współpracy z firmą badawczą Statista. Respondenci byli proszeni o odpowiedzi na pytania m.in. czy poleciliby swoich pracodawców znajomym i rodzinie. Poproszono ich również o ocenę takich aspektów jak wizerunek przedsiębiorstwa, możliwości rozwoju, równouprawnienie czy działalność społeczna.

Źródło: Bankier.pl