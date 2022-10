Kaczyński miernikiem sytuacji Polski. Kamiński: Wystarczy spojrzeć na prezesa

Senator Michał Kamiński uważa, że w prosty sposób można sprawdzić, czy nasz 40-milionowy kraj zmierza, w kierunku którego byśmy oczekiwali. Żeby się o tym przekonać, wystarczy chwilę posłuchać Jarosława Kaczyńskiego

I dotyczy to każdej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Komentarz Kamińskiego, nie odnosi się do konkretnych słów prezesa, a raczej do wielu jego oderwanych od realnego świata przemyśleń.

Prezes wypowiada się, choć jak sam zaznacza — nie zgłębił tematu (chodziło o węgiel), przekręca nazwy, pokazując, że nie orientuje się dobrze i nie zna zagadnienia, o którym mówi.

Sens i sposób wypowiedzi i znaczenie słów Kaczyńskiego są — wg. senatora — miernikiem kondycji całego kraju.

Kaczyński o przejęciu "Żabki". Kamiński "senioralna nostalgia"

Michał Kamiński w sposób szczególny skomentował też konkretny pomysł prezesa. Chodzi o Żabki" które prezes PIS chce odkupić, a w pewnym momencie powiedział nawet o ‘odbijaniu’. Powiedział o odbijaniu najbardziej strategicznych części gospodarki z rąk kapitału zagranicznego, co — jak zaznaczył — udawało się partii rządzącej wcześniej i trwa nadal.

- W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione — powiedział Jarosław Kaczyński. - Idziemy w tym kierunku — dodał.

- To jest taka senioralna nostalgia za czasami, w których handel wewnętrzny w Polsce był państwowy — podsumował tę wypowiedź senator Michał Kamiński i dodał, że to nie pierwszy raz gdy prezes marzy o czasach minionych.

Jarosław Kaczyński o średniowiecznych uczelniach. Belka: "Średniowiecze zorganizował nam w Polsce"

Podczas ostatnich wystąpień Jarosław Kaczyński przywoływał czasy swojej młodości także w innych obszarach.

Chodzi o uczelnie wyższe, które w średniowieczu miały korzenie chrześcijańskie i Kaczyński chciałby, żeby nadal tak było.

- My chcemy uczelni, które będą zgodne z tradycją akademicką, tą, która kształtowała się jeszcze w średniowieczu, bo to naprawdę stara instytucja i taka właśnie typowo europejska, typowa nasza i typowo przy tym chrześcijańska — szkoły wyższe były całe wieki bardzo blisko związane z Kościołem — powiedział Kaczyński.

O tym, że partia rządząca cofa Polskę do średniowiecza, mówi się nie od dziś. Komentatorzy podkreślają, że prezes nie rozumie i boi się dzisiejszego świata. A były prezes NBP, obecnie europoseł Marek Belka uznał nawet, że Kaczyński zorganizował średniowiecze dziś w Polsce.

Kaczyński: "Węgiel zmieszany, ale nie fizycznie" Komentatorzy zastanawiają co prezes miał na myśli

Jeszcze jedna niezrozumiała wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotyczyła mieszania węgla. Chodzi o tani polski surowiec i drogi importowany.

"Węgiel tani, polski, będzie pomieszany, ale nie fizycznie oczywiście, z tym węglem dużo droższym z importu — powiedział Jarosław Kaczyński, zapewniając, że dzięki temu kupujący zapłacą za węgiel tyle, ile płacili w ubiegłym roku.

Kaczyński — czy jego wypowiedzi mogą zagrozić gospodarce? Posłanka PO ostrzega

- Po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego myślę, że inwestorzy 10 razy się zastanowią, czy w ogóle w Polsce warto inwestować — powiedziała w TVN Izabela Leszczyna.

Posłanka przyznała też, że słuchając Jarosława Kaczyńskiego ma wrażenie, że szef PIS konkuruje z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Obaj panowie opowiadają rzeczy, które szkodzą Polsce.

Leszczyna dodała, że wg. niej Jarosław Kaczyński to "mentalnie bardzo stary człowiek, który nie rozumie dzisiejszego świata".

Nie rozumie, że jego żarty na temat mniejszości LGBT wywołujące śmiech wyborców, są nie na miejscu i krzywdzą ludzi. Ani tego, że jego wypowiedzi na temat gospodarki, czy strategicznych planów rządu, mogą zachwiać rynkiem i jeszcze pogorszyć sytuację Polski.

