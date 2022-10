Nowa data premiery, to już drugi termin. Druga część filmu Denisa Villeneuve'a początkowo miała wejść na ekrany 20 października 2023 r. Później producenci zdecydowali się przesunąć premierę na 17 listopada 2023. Teraz ogłosili, że "Diunę 2" będzie można zobaczyć już 3 listopada 2023.

Diuna. Świetne wyniki finansowe filmu

Pierwsza część filmu "Diuna" weszła na ekrany kin 22 października 2021 roku. I mimo, że w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie film można było zobaczyć w streamingu, na platformie HBO Max, to w weekend otwarcia w USA film był najchętniej oglądaną produkcją, która na starcie zarobiła 40 mln dolarów. Wówczas studio Warner Bros oficjalnie ogłosiło, że powstaje druga część filmu.

Diuna 2 - premiera. Studio Warner Bros podało nową datę

Studio Warner Bros, które produkuje "Diunę" i "Diunę 2", ogłosiło, że przyspiesza premierę drugiej części kilka godzin po tym, jak studio Disneya przesunęło premierę filmu "Blade".

Według planów "Blade" miał wejść na ekrany właśnie 3 listopada, jednak jak poinformował producent, fani muszą poczekać na film aż do września 2024 roku.

O czym jest "Diuna" – zekranizowana powieść sci-fi? Długo wyczekiwany film

Diuna w reżyserii nominowanego do Oscara Denisa Villeneuve’a to kinowa adaptacja przełomowego bestsellera Franka Herberta pod tym samym tytułem.

Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach - czytamy na stronie producenta Warner Bros Polska.

W filmie występują m.in: nominowany do Oscara Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård , Dave Bautista i Zendaya.

"Diuna" Villeneuve'a była filmem wyjątkowo długo wyczekiwanym. Powieść Herberta okazała się dziełem trudnym do zekranizowania. Na przykład w 1984 r. próbował lecz nie podołał wyzwaniu - David Lynch. Współczesna "Diuna" udała się Denisowi Villeneuve'owi i została jednak dobrze przyjęta przez widzów i krytyków. Jej twórcy zdobyli sześć Oscarów – jak wspomina Wyborcza.pl – głównie w kategoriach technicznych.

Do dzisiaj łącznie na całym świecie film zarobił ponad 400 mln.

Diuna 2. Co będzie w części drugiej filmu?

W drugiej części "Diuny" będziemy śledzili mityczną podróż Paula Atrydy. Główny bohater wkroczy na wojenną ścieżkę i będzie musiał wybierać między miłością swojego życia a losami wszechświata.

Na ekranie pojawią się ponownie m.in. Timothée Chalamet (Paul Atryda alias Muad’Dib), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessika), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban) oraz Javier Bardem (Stilgar).

Nowe postacie to cesarz Szaddam IV (Christopher Walken), władca, który wysłał rodzinę Atrydów na Wydmę; córka cesarza, księżniczka Irulana Corrino (Florence Pugh); Feyd-Rautha (Austin Butler), siostrzeniec barona, złoczyńca granego przez Stellana Skarsgarda w pierwszej części oraz sojuszniczka Paula Atrydy, Lady Margot (Léa Seydoux).

Źródło: Wyborcza.pl/ Hollywoodreporter.com //warnerbros.pl