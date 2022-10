Zobacz wideo

Związkowcy chcą przedstawić ministrowi postulaty wypracowane w Miasteczku edukacyjnym, a które w sobotę wykrzyczeli podczas manifestacji przed gmachem resortu. Jak ustalił dziennikarz TOK FM spotkanie planowane początkowo na wtorek, odbędzie się jednak w kolejnym tygodniu.

REKLAMA

Lista postulatów jest długa, ale na jej szczycie wciąż znajduje się żądanie 20-proc. podwyżek i zwiększenie wydatków na oświatę. Bez tego nie da się stworzyć dobrej szkoły - mówili protestujący.

Na liście znalazły się także m.in. odchudzenie programów nauczania, zmniejszenia liczby uczniów w klasach i lepszy dostępu do psychologów i pedagogów w szkołach. Pomimo tego, że od bieżącego roku szkolnego 2022/23 w każdej szkole powinien pracować pedagog specjalny, dyrektorzy mają trudność w znalezieniu specjalistów na stanowisko. Powodem są zbyt niskie pensje - rynek oferuje osobom o takich kwalifikacjach znacznie wyższe wynagrodzenia.

Związkowcy chcą też, żeby rekomendacje wypracowane w Miasteczku edukacyjnym stały się punktem wyjścia do debaty publicznej na temat edukacji. Wiadomo już też, że listę postulatów ZNP dostanie premier.

- Zakres rekomendacji zdecydowanie wykracza poza kompetencje ministra edukacji. Dlatego chcielibyśmy, by posłużyły one rządowi, ale i partnerom społecznym do poważnej debaty o edukacji - tłumaczył szef ZNP Sławomir Broniarz.

Miasteczko edukacyjne, bo "Edukacja jest najważniejsza"

Od 8 do 14 października 2022 ZNP zorganizował Miasteczko edukacyjne. "To miejsce debat i rozmów o tym, jak poprawić sytuację edukacji, przezwyciężyć narastające problemy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz uczelni wyższych. Główne hasło miasteczka to 'Edukacja jest najważniejsza'" - czytamy na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Miasteczko działało całą dobę przez siedem dni. Dyżury pełnili w nim przedstawiciele ZNP ze wszystkich 16 okręgów Związku. Na koniec, pod gmachem ministerstwa edukacji, została zorganizowana pikieta.

Politycy w Miasteczku edukacyjnym

Miasteczko odwiedzili m.in. politycy. I tak np. Donald Tusk przypomniał o tym, że szkoła zawsze była niezależna.

- Bardzo bym chciał, żebyście potrafili i potrafiły mimo tak fatalnych, trudnych warunków pracy, uchronić nasze dzieci od presji ideologicznej, od próby zniewolenia, czy budowania mentalności trochę niewolniczej i na pewno nienowoczesnej - mówił Tusk do nauczycielek i nauczycieli.

Za to Szymon Hołownia zauważył, że edukacja jest najważniejsza, bo dzieci są najważniejsze. Polityk życzył też nauczycielom siły i nadziei.

Ile zarabiają nauczyciele?

Minimalne wynagrodzenie brutto dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym to 3424 zł brutto dla nauczyciela początkującego, 3597 zł brutto dla nauczyciela mianowanego i 4224 zł dla nauczyciela dyplomowanego. To kwoty niewiele wyższe od wynagrodzenia minimalnego, które w tym roku wynosi 3 010 zł brutto.

W rozmowach prowadzonych od wiosny 2022 roku, minister Przemysław Czarnek mówił o podwyżkach, ale jego propozycja - jak wskazywał ZNP - zawierała szereg innych, niekorzystnych zmian w Karcie nauczyciela. Z kolei wiceminister Dariusz Piontkowski ogłosił, że wynagrodzenie nauczycieli z dodatkami to 6800-6900 zł, co w środowisku wywołało oburzenie.