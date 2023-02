Czy oddziały porodowe w Polsce spełniają właściwe standardy opieki? Jak tłumaczyła w TOK FM Joanna Pietrusiewicz, prezeska fundacji Rodzić po Ludzku, opieka okołoporodowa w naszym kraju jest wciąż bardzo zróżnicowana, na co wskazuje monitoring fundacji. Jest tak mimo istniejących narzędzi do utrzymywania jednolitych standardów. - Jako fundacja walczymy o to, żeby niezależnie od tego, gdzie będziemy rodzić, standard opieki był taki sam. W Polsce mamy prawo, które reguluje bardzo szczegółowo to, jak powinna wyglądać taka opieka w szpitalu. Jest to bardzo dobre prawo określające standardy organizacyjne opieki okołoporodowej, jest też Karta Praw Pacjenta – wyliczała ekspertka.

Wspomniany standard określa jednoznacznie zasady dotyczące traktowania kobiet przebywających w szpitalu w czasie porodu oraz bezpośrednio po nim, a także m.in. zapewnia podmiotowe traktowanie rodzącej, dialog i respektowanie praw pacjenta czy definiuje zalecane metody łagodzenia bólu porodowego. W polskich szpitalach bywa z tym różnie. - Głosy kobiet pokazują, że przemoc werbalna, a czasem fizyczna, wciąż jest obecna na sali porodowej i na oddziałach położniczych. Więc powinniśmy ją wyeliminować – mówiła Joanna Pietrusiewicz z fundacji Rodzić po Ludzku.

Jako drugi, wciąż problematyczny, obszar wskazała kwestię wsparcia kobiet w laktacji. - Mimo że bardzo dużo się mówi o tym, dlaczego warto karmić piersią, to wiele kobiet doświadcza tu wielkich zaniedbań – dodała.

Lepiej rodzić w szpitalu wielkomiejskim czy powiatowym?

Wiele kobiet uważa, że lepiej jest rodzić w dużym mieście, gdzie jest możliwość wyboru szpitala. Takie placówki bywają jednak zatłoczone i zdarza się, że lepszą jakość obsługi uzyskamy poza dużą aglomeracją. - Na przykład pod Wrocławiem, w Oleśnicy, jest bardzo dobry szpital. Niezbyt duży, a mimo to kobiety z Wrocławia bardzo często korzystają z jego oferty – mówiła Joanna Pietrusiewicz.

Jednakże, według danych fundacji, większość z rodzących wybiera oddział położniczy najbliższy miejscu zamieszkania. Kłopot w tym, że część oddziałów porodowych – szczególnie tych w małych miejscowościach w Polsce, jest nierentowna. To dlatego, że w takich miejscach porody odbywają się często raz dziennie albo nawet co kilka dni. - Kobiety obawiają się, że w takim miejscu personel może być mniej czujny, może sobie słabiej poradzić z trudniejszym porodem – tłumaczyła prezeska fundacji.

Kluczowym powodem odpływu pacjentek z oddziałów położniczych w mniejszych miejscowości jest też kwestia dostępu do znieczulenia. Z powodu nierentowności, w mniejszych miejscowościach szpitala nie stać na to, żeby zatrudnić anestezjologa, który byłby wyłącznie do dyspozycji oddziału położniczego. - W związku z tym kobiety często jadą do szpitali, które dają im taką możliwość. To w Polsce bardzo poważny kłopot – powiedziała Joanna Pietrusiewicz.

Odpowiednia referencyjność porodowa. Co to takiego?

Jak tłumaczyła prezeska fundacji Rodzić po Ludzku, każda kobieta powinna rodzić w miejscu, które zapewnia odpowiednią referencyjność, w zależności od sytuacji medycznej. Są szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia referencyjności. W szpitalach pierwszego stopnia powinny rodzić kobiety w ciążach przebiegających prawidłowo (tzw. fizjologicznych). Szpitale drugiego i trzeciego stopnia referencyjności powinny się zajmować kobietami w trudniejszych sytuacjach.

Często jednak zdarza się, że kobiety w ciąży fizjologicznej, chcąc zapewnić sobie jak najlepszą opiekę, decydują się na placówkę o drugim albo trzecim stopniu referencyjności. Nie zawsze jest to mądry wybór. - Jak pokazują badania naszej fundacji, nie zawsze szpital o trzecim stopniu referencyjności jest dobry dla kobiety zdrowej. Kobiety w takiej ciąży narzekają potem, że nie były zbyt dobrze traktowane, nikt się nimi nie przejmował, nie udzielano im informacji – mówiła ekspertka.

Działo się tak dlatego, że z punktu widzenia lekarzy, którzy tam pracują, kobieta miała zdrowy przebieg ciąży oraz porodu i "nie jest żadną sprawą".

Zdaniem Pietrusiewicz, wybór właściwego oddziału położniczego jest poważną sprawą i powinien być podjęty z rozwagą. - Każda kobieta jest inna. Dla jednej będzie ważne, aby urodzić w miejscu, w którym bardzo dobrze zajmują się kobietą, która będzie miała cesarskie cięcie. Dla innej – aby mieć długi niezakłócony kontakt po narodzinach dziecka. A dla kogoś innego ważny będzie poród w pozycji wertykalnej - wskazywała gościni TOK FM.