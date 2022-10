Wystawiali fikcyjne faktury na prawie 24 mln złotych. Wykryło ich KAS

Zobacz wideo

- Ministerstwo Finans闚 we wsp馧pracy z Ma這polskim Urz璠em Celno-Skarbowym w Krakowie przeanalizowali 豉鎍uch transakcji przedsi瑿iorcy, kt鏎y wprowadza do obrotu w Polsce towar z wykorzystaniem podstawionych firm - wyja郾i豉 PAP rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczy雟ka.

Rzeczniczka wskaza豉, 瞠 wed逝g analityk闚, powi您ane ze sob osobowo sp馧ki wykorzystuj banki do oszustw podatkowych, polegaj帷ych na obni瞠niu podatku nale積ego o podatek naliczony, wynikaj帷y z tzw. pustych faktur VAT. - Takie fikcyjne nabycia s charakterystyczne dla "znikaj帷ego podatnika", kt鏎y, kiedy osi庵nie sw鎩 cel – wy逝dzenie pieni璠zy z bud瞠tu pa雟twa – szybko znika z rynku - poda豉.

- Od czerwca do sierpnia 2022 roku "znikaj帷y podatnik" wprowadzi do obrotu towar o warto軼i ponad 10 mln z, a kolejne firmy w 豉鎍uchu wystawi造 fa連zywe faktury za prawie 24 mln z. Proceder mia na celu obej軼ie obowi您ku zap豉ty podatku VAT przy zakupie towar闚 z zagranicy w ramach transakcji wewn徠rzwsp鏊notowych. W ten spos鏏 oszu軼i wy逝dzili 4 mln z podatku VAT - t逝maczy豉.

KAS zablokowa na rachunkach dw鏂h sp馧ek ponad milion z這tych

Rzeczniczka przekaza豉, 瞠 szef KAS zablokowa na rachunkach dw鏂h sp馧ek ponad 1 mln z, a Ma這polski Urz康 Celno-Skarbowy zabezpieczy dokumentacj ksi璕ow sp馧ek, wszcz掖 dochodzenie i kontrole celno-skarbowe.

- Prezes zarz康u kontrolowanych firm by ju karany. Wyja郾i, 瞠 po wyj軼iu z aresztu, zgodzi si za wynagrodzeniem zosta firmantem. Twierdzi jednak, 瞠 nie zna i nie interesuje si sp馧kami, za kt鏎ych dzia豉lno嗆 odpowiada - zaznaczy豉.

- Blokada rachunku bankowego to skuteczne narz璠zie stosowane przez KAS w walce ze "znikaj帷ymi podatnikami". Je郵i podatnik wykorzystuje dzia豉lno嗆 bank闚 lub SKOK do wy逝dze skarbowych, Szef KAS mo瞠 zablokowa jego rachunek bankowy na 72 godziny. Blokada mo瞠 by wyd逝穎na do trzy miesi璚y, je瞠li zachodzi uzasadniona obawa, 瞠 podatnik b璠zie unika uregulowania zobowi您ania podatkowego - doda豉 rzeczniczka Justyna Pasieczy雟ka.