TOK FM otrzymało trzy nominacje do nagrody Podcast Roku 2022, konkurs im. redaktora Janusza Majki. Wyróżnione nominacjami zostały:

"Usługi kosmiczne dla ludności" w kategorii "Podcast z Paywallem"

Podcasty Piotra Jaśkowiaka "Usługi kosmiczne dla ludności" to seria fascynujących opowieści o lotach poza naszą planetę.

Słuchacze dowiadują się o misjach marsjańskich, księżycowych albo takich tylko trochę ponad Ziemi, a także o paliwie hipergolicznym, kriogenicznym, dopalaczach na paliwo stałe. Docierają na orbity ekscentryczne, geostacjonarne i polarne.

- Dostarczamy pełen zakres usług kosmicznych dla ludności - zachęca do słuchania autor.

"Mam pytanie" w kategorii "Marka sponsorująca podcast"

W podcastach "Mam pytanie" Maciej Głogowski stawia pytania i szuka na nie odpowiedzi, przy okazji tłumacząc, jak działa gospodarka.

Tematy gospodarcze łączą się ze wszystkimi dziedzinami życia i dotykają właściwie każdego. Jeśli ktoś chce wiedzieć: Dlaczego? Po co? Kiedy? Jak dużo? Kto? Dlaczego ja albo dlaczego nie ja? To te audycje są właśnie dla niego. Gospodarka, to nie tylko pieniądze, rozwój i dobrobyt - lub wręcz przeciwnie.

"Folwark" w kategorii "Polityka, społeczeństwo, gospodarka"

"Kilkadziesiąt osób w krótkim czasie rezygnuje z pracy w urzędzie miasta. Nie wytrzymali. Część jest zmuszona korzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Twierdzą, że są ofiarami tyranii, nękania i mobbingu".

Fabuła opowieści Michała Janczury ma miejsce w Kaliszu Pomorskim. Jednak "Folwark" to opowieść nie tylko o Kaliszu Pomorskim, ale o życiu i zależnościach w małym miasteczku. Okazuje się, że tam, gdzie nie ma mediów i żadnej kontroli, władza może więcej.

Konkurs Podcast Roku 2022

Podcast Roku to otwarty konkurs, który promuje najlepsze jakościowo i najbardziej wartościowe podcasty. Wyróżniani są twórcy, którzy w interesujący sposób poruszają tematy związane ze sprawami społecznymi, międzynarodowymi, podróżniczymi, motoryzacyjno-sportowymi, zdrowotnymi i religijnymi.

To tematy, którymi zajmował się patron konkursu, redaktor Janusz Majka, zmarły w 2021 r. na COVID-19.

Formuła konkursu jest otwarta, a nagrody w 2022 roku będą przyznane w 5 kategoriach. Nagrodzeni otrzymają czeki o wartości 10 000 zł każdy.

Do jury konkursu zostali zaproszeni doświadczeni dziennikarze, uznani twórcy, influencerzy, producenci i badacze podcastów w Polsce, a także laureaci poprzedniej edycji z 2021. To 31 osób, nazwiska członków jury znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

Do decydentów może należeć jednak każdy słuchacz, który ceni sobie polskie podcasty. Do ich dyspozycji pozostawiono bowiem nagrodę publiczności. Głosowanie w tej kategorii właśnie się rozpoczęło.

Nagroda publiczności - jak głosować?

Nagrodę publiczności przyznają słuchacze. To oni w tej kategorii występują w roli jury. Głosy można oddawać na stronie podcastroku.pl/nagrodapubliczności. Słuchacze mogą wybierać spośród 18 nominacji, w 5 kategoriach.

Procedura głosowania jest bardzo prosta:

kliknij w baner wybranego, nominowanego podcastu (po 1 w kategorii),

wpisz swój adres e-mail, nie zamykaj okna baneru,

odbierz e-mail z czterocyfrowym kodem, wpisz kod w okno baneru.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w czasie Gali Finałowej 20 listopada 2022. Zwycięzcy każdej kategorii oraz nagrody publiczności otrzymają czeki o wartości 10 000 PLN

Zwycięzcy 2021 oraz pełna lista nominowanych, do nagrody Podcast Roku 2022

W 2021 roku, nagrody otrzymali:

w kategorii Debiutanci i Pasjonaci: Aneta Chmielińska za podcast "Dzikoprzygody", Joanna Żelazińska za podcast "Przed obrazem" i Marcin Nieroda oraz Andrzej Padniewski za podcast "Przyjaciele Kota Wrocka",

w kategorii Profesjonaliści: Anna Dudzińska za reportaże w podcaście "Raport o stanie świata", Michał Matus, autor podcastu "Nurt Równoległy", Agnieszka Pospiszyl i Adam Liszka za podcast "My z covidowego".

