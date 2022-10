Skazany za gwałt dominikanin Paweł M. został zwolniony z aresztu

Zobacz wideo

"Informuję, że brat Paweł M., przebywający w ostatnich miesiącach w areszcie śledczym, decyzją sądu został 21 października zwolniony. Sąd zastosował wobec brata Pawła M. środki poręczenia finansowego (poręczycielem nie jest nasz zakon) oraz dozoru policyjnego, aż do czasu zapadnięcia ostatecznego wyroku" - czytamy w oświadczeniu ojca Wiśniewskiego, opublikowanym na stronie internetowej polskich dominikanów.

Prowincjał zaznaczył, że Paweł M. otrzymał od niego nakaz przebywania poza klasztorem, w konkretnym, odosobnionym, miejscu i całkowity zakaz kontaktu z innymi osobami, poza najbliższą rodziną i organami państwowymi.

Wyjaśnił, że Paweł M. został skazany 22 września 2022 r. wyrokiem nieprawomocnym. "Czekamy obecnie na wyrok ze strony Stolicy Apostolskiej. Pozostajemy również w kontakcie z osobami poszkodowanymi, które są przez nas na bieżąco informowane o sytuacji" - dodał.

Paweł M. był w latach 1996-2000 duszpasterzem Wspólnoty św. Dominika we Wrocławiu. Z zaprezentowanego 15 września 2021 r. raportu komisji złożonej z niezależnych ekspertów, na której czele stanął Tomasz Terlikowski, wynika, że dopuścił się tam licznych nadużyć, a prowadzona przez niego wspólnota była oparta na mechanizmie psychomanipulacji. Miało w niej dochodzić do przemocy fizycznej i do nadużyć seksualnych.

23 września Paweł M. został skazany na cztery lata bezwzględnego pozbawienia wolności za gwałt na kobiecie i zmuszanie jej do innej czynności seksualnej. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, a wyrok jest nieprawomocny. Zgodnie z prawem kościelnym w sprawie Pawła M. toczy się też kanoniczny proces karny.