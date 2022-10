Tomasz Wójtowicz nie żyje. Legendarny siatkarz miał 69 lat

Zobacz wideo

"Dzisiaj odszedł od nas mistrz świata i mistrz olimpijski w siatkówce Tomasz Wójtowicz. Tę smutną wiadomość przekazała nam Jego Rodzina. Od dłuższego czasu walczył z chorobą nowotworową. Polska Liga Siatkówki składa najszczersze kondolencje najbliższym" - napisano na stronie internetowej PlusLigi. Informację potwierdził także Polski Związek Piłki Siatkowej.

Wójtowicz był pierwszym Polakiem, który w 2002 roku wprowadzony został do panteonu siatkarskich sław, jakim jest Volleyball Hall of Fame w Holyoke w amerykańskim stanie Massachusetts, gdzie w 1895 roku William Morgan stworzył nową grę dającą początek dzisiejszej siatkówce. Po Wójtowiczu zaszczytu wprowadzenia do panteonu siatkarskich sław dostąpili trzej inni Polacy - Stanisław Gościniak (2005 rok), Edward Skorek (2006) i Hubert Jerzy Wagner (2010).

Wójtowicz urodził się 22 września 1953 roku w Lublinie. W ubiegłym roku otrzymał tytuł honorowego obywatela tego miasta.

Pochodził z siatkarskiej rodziny. Jego mama Bogumiła oraz tata Kazimierz uprawiali tę dyscyplinę, ojciec był później trenerem (m.in. Avii Świdnik i Legii Warszawa), a w siatkówkę grał także młodszy brat Tomasza - Wojciech.

Jeden z ośmiu najlepszych siatkarzy XX wieku

Karierę zaczynał w lubelskim MKS, a po połączeniu z AZS występował w drugoligowym zespole MKS-AZS, z którego przeniósł się do Avii Świdnik, awansując do ekstraklasy i zdobywając jedyny jak dotąd w historii seniorskiej siatkówki na Lubelszczyźnie brązowy medal. Jako zawodnik Avii trafił do prowadzonej przez Huberta Wagnera reprezentacji Polski, która w 1974 roku w Meksyku zdobyła mistrzostwo świata, a dwa lata później w Montrealu złoty medal olimpijski.

Po moskiewskich igrzyskach olimpijskich (1980), gdzie Polska zajęła czwarte miejsce, Wójtowicz m.in. zdobywał z Legią Warszawa mistrzostwo Polski, a później przez osiem lat grał w klubach włoskich. Występował w zespołach w Modenie, Parmie, Ferrarze i Citta di Castello. W jego klubowych osiągnięciach jest Puchar Europy Mistrzów Krajowych zdobyty z klubem Santal Parma (1985). W tamtych latach uznawany był za najlepszego atakującego na świecie. W reprezentacji Polski zaliczył 325 występów.

Wcześniej był wicemistrzem Europy juniorów z Hiszpanii (1972) i rok potem brązowym medalistą w holenderskim Voorburgu (1973). Czterokrotnie był wicemistrzem Europy: Belgrad (1975), Helsinki (1977), Paryż (1979) i Berlin (1983).

W ogłoszonym w 2000 roku przez Międzynarodową Federację Siatkówki - FIVB plebiscycie na najlepszego siatkarza XX wieku, Wójtowicz znalazł się w finałowej ósemce (ostatecznie wybrano Amerykanina Karcha Kiraly'ego).

W lutym ubiegłego roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.