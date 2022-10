Zaćmienie Słońca. O której godzinie będzie można je oglądać?

Dziś - we wtorek 25 października 2022 roku będzie można obserwować najciekawsze zjawisko na niebie tego roku – częściowe zaćmienie Słońca w Polsce. To najgłębsze zaćmienie widoczne z naszego kraju od ponad 7 lat – Słońce będzie zakryte od 1/3 do niemal połowy tarczy.

Co powoduje zaćmienie Słońca? Występuje ono, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią a Słońcem, przysłaniając całkowicie lub częściowo tarczę słoneczną.

W Warszawie zaćmienie Słońca 2022 rozpocznie się o godz. 11:14, a swoją fazę maksymalną osiągnie o godz. 12:23. Widowisko na niebie zakończy się o godz. 13:33. W innych obszarach Polski dokładne momenty poszczególnych etapów częściowego zaćmienia Słońca mogą różnić się do kilkunastu minut w stosunku do wskazanych dla stolicy kraju.

Zaćmienie będzie widoczne w całej Europie, z wyjątkiem południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Będzie też możliwe do zaobserwowania w północno-wschodniej Afryce, w północno-zachodniej Azji oraz w północnej części Oceanu Indyjskiego. Faza maksymalna wyniesie 0,86 w środkowej Azji.

Obserwacja zaćmienia Słońca 2022 w Polsce. Gdzie będzie najlepiej widoczne?

Jak uprzedził Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obserwacja częściowego zaćmienia Słońca będzie dziś utrudniona przez chmury. Emilia Szewczak z IMGW powiedziała w rozmowie z PAP, że pewną szansę na zaobserwowanie zjawiska będą miały osoby przebywające na południu kraju, gdzie spodziewane są przejaśnienia.

- Drobna szansa, ale naprawdę dosyć mała, na przejaśnienia tylko na południu Polski. Chwile, w których będzie można zobaczyć zaćmienie Słońca, mogą się pojawić w woj. śląskim, może małopolskim – mówiła Szewczak.

Jak dodała, dziś pogoda będzie dość nietypowa, bo nad krajem przejdą październikowe burze.

- Choć będą one dosyć słabe, to jednak cumulonimbusy, czyli rozbudowane pionowe chmury przesuwające się na niebie, sprawią, że dogodnych warunków do oglądania zaćmienia nie będzie – wyjaśniła Emilia Szewczak z IMGW.

Aby sprawdzić dokładny czas zaćmienia Słońca dla swojej lokalizacji, jak również stopień zachmurzenia w tym czasie, warto zajrzeć na stronę "Time and Date".

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca? Wpływ na człowieka może być groźny

Jeśli pogoda nie przeszkodzi w obserwacji, zaćmienie będzie można obserwować samodzielnie z dowolnego miejsca w kraju. Należy jednak bardzo poważnie potraktować ostrzeżenie przed patrzeniem bezpośrednio na tarczę Słońca bez odpowiedniego zabezpieczenia wzroku. Zignorowanie takiego ostrzeżenia może skutkować uszkodzeniem, a nawet utratą wzroku.

Przez co można oglądać zaćmienie Słońca? Jeśli chcemy obserwować to zjawisko przez teleskop albo lornetkę, powinny one być zabezpieczone specjalnymi filtrami. Bezpiecznym pomysłem jest również rzutowanie obrazu Słońca z teleskopu na ekran, gdzie ekranem może być ściana albo biała kartka.

Tegoroczne częściowe zaćmienie Słońca można też zobaczyć bez teleskopu, należy jedynie mocno osłabić blask Słońca. Bezpieczne i dostępne w sklepach są:

specjalne okulary do obserwacji zaćmienia Słońca,

folia mylarowa (do kupienia w internecie lub w sklepach z przyrządami optycznymi),

szkło spawalnicze.

Domowe sposoby takie jak patrzenie przez mocno zadymioną szybkę, zdjęcie rentgenowskie czy płytę CD nie są bezpieczne, dlatego nie zaleca się ich używania do obserwacji zaćmienia Słońca.

Kiedy ostatnio było zaćmienie Słońca w Polsce? Kiedy będzie następne?

Ostatnie całkowite zaćmienie Słońca w Europie miało miejsce 11 sierpnia 1999 roku. Można je było obserwować z terenów całego kontynentu, także w Polsce - choć u nas tylko jako częściowe.

Kiedy będzie następne zaćmienie Słońca widoczne w naszym kraju? Następne częściowe zaćmienie datowane jest na 29 marca 2025 r. Z kolei dopiero 7 października 2135 roku będzie można oglądać w Polsce całkowite zaćmienie Słońca.

Zapowiadane w Europie na 12 sierpnia 2026 zaćmienie słońca w fazie całkowitej nie będzie możliwe do zaobserwowania w Polsce, jednak aby go doświadczyć, nie trzeba będzie jechać bardzo daleko – będzie ono widoczne między innymi z Islandii i Hiszpanii północnej.