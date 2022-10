Zmiany w Kodeksie pracy dot. pracy zdalnej. "Najwyższy czas" uważa prawie połowa badanych

Już od dwóch lat trwają prace rządu nad nowelizacją ustawy Kodeks pracy. Jednym z tematów, nad którymi pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest praca zdalna. To rodzaj pracy, który rozpowszechnił się w Polsce w czasie pandemii koronawirusa.

Choć z pracą zdalną i hybrydową zatrudnieni stykali się jeszcze przed pandemią COVID-19, ten rodzaj wykonywania zadań służbowych nie doczekał się w polskim Kodeksie pracy żadnych uregulowań.

Zarówno rząd, pracodawcy, jak i sami pracownicy uznali, że czas to zmienić.

Badanie przeprowadzone przez ClickMeeting (platformę do prowadzenia telekonferencji) pokazało, że aż 32 proc. badanych uważa, że zmiany w prawie pracy regulujące pracę zdalną powinny być wprowadzone już wcześniej. 16 proc. uważa, że obecny moment jest odpowiedni, a 9 proc. stwierdziło, że można jeszcze z tym poczekać. Jednocześnie aż 44 proc. zapytanych nie ma na ten temat żadnego zdania.

Praca zdalna i kontrola trzeźwości. Zakres zmian w Kodeksie pracy

W czerwcu 2022 roku trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy. Obejmuje on szereg przepisów obejmujących pracę zdalną i kontrolę trzeźwości.

Projekt dotyczy wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu — czytamy opis projektu umieszczony na stronie Sejmu.

Definicja pracy zdalnej. Kto i kiedy będzie mógł ją wprowadzić

Praca zdalna będzie mogła zostać wprowadzona całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Ustawodawca dopuścił jeszcze dwa powody i sposoby zarządzania pracy zdalnej:

na podstawie polecenia pracodawcy, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. A także w czasie gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z powodu zaistnienia siły wyższej,

na wniosek pracownika, gdy dotyczy to okazjonalnego wykonywania zadań służbowych poza miejscem zatrudnienia. Wymiar takiej pracy to maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

Zasady wykonywania pracy zdalnej będą musiały zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi albo w regulaminie.

Zmiany w kodeksie pracy w związku z uregulowaniem pracy zdalnej obejmą też możliwość przeprowadzenia kontroli przez pracodawcę. Kontrole mają dotyczyć sprawdzanie pracowników na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.

Zmiany w prawie pracy. Większość Polaków nie wie, co myśleć w tej sprawie

Platforma ClikMeeting zapytała zarówno pracowników, jak i pracodawców czy zmiany przygotowywane przez resort są dla nich korzystne.

Wśród pracowników:

40 proc. badanych uznało, że zmiany są dla nich korzystne,

13 proc. uważa, że są niekorzystne,

48 proc. zapytanych nie wie, co sądzić o tych zmianach.

Wśród pracodawców:

26 proc. uważa, że zmiany są korzystne dla pracodawców,

13 proc. stwierdziło, że nie są korzystne,

51 proc. (ponad połowa) nie ma zdania w tej sprawie.

Aż 65 proc. badanych pozytywnie ocenia możliwość wykonywania pracy w dowolnym, wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu. Przeciwnego zdania jest 12 proc., a 23 proc. nie wie, co o tym myśleć.

Zmiany w przepisach pozytywnie ocenia 29 proc. zapytanych, negatywnie 10 proc., a większość - 61 proc. nie ma zdania.

Tę proporcję może wyjaśniać to, że większość osób w ogóle nie słyszała o tym, że prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy są obecnie prowadzone.

52 proc. nic nie wie o tych zmianach, a 22 proc. nie jest pewna czy o nich słyszała. Tylko 26 proc. zapytanych wie, że takie prace są prowadzone.

Źródła: Infor.pl, sejm.gov.pl, money.pl