Eksperymenty z komórkami macierzystymi "porównywalne z in vitro"? Poseł Polski 2050 pokrętnie o prof. Maksymowiczu

Zobacz wideo

TOK FM publikuje serial "Eksperyment" Michała Janczury. To opowieść o biznesie, który wyrósł w Polsce na wierze w cudowne działanie komórek macierzystych. W jednym z odcinków mowa była o prof. Wojciechu Maksymowiczu. Zespół byłego ministra zdrowia przeprowadzał eksperymenty lecznicze z wykorzystaniem komórek macierzystych, w tym dotyczące leczenia stwardnienia zanikowego bocznego.

REKLAMA

Mirosław Suchoń z Koła Parlamentarnego Polska 2050 został zapytany w "Poranku Radia TOK FM", czy odpowiada mu towarzystwo prof. Maksymowicza w kole. - Gdyby ktoś mnie zapytał o dobrego neurologa, z doświadczeniem, który uratował wiele istnień ludzkich, to bym wskazał właśnie na niego - odpowiedział na pytanie Macieja Głogowskiego. Dodał przy tym, że darzy go zaufaniem zarówno w sprawach medycznym i politycznych, jak i etycznych.

Dopytywany, czy to w porządku sprzedawać nadzieję, wykorzystując eksperymentalną metodę i jeszcze każąc za to płacić, odpowiedział krótko. - Temat eksperymentów jest zawsze tematem kontrowersyjnym - dopowiedział poseł. W ocenie Suchonia podobna dyskusja powinna być tylko podejmowana tylko na gruncie medycyny. - Dziś to dyskusja między profesorami, z których jedni mówią jedno, a prof. Maksymowicz temu zaplecza - zastrzegł.

Gość TOK FM podkreślił przy tym, że sam czeka na reakcję środowiska, w tym także komisji lekarskich, etyki i dyscyplinarnych. - Na dziś żadna z nich nie podjęła żadnych działań w tym zakresie. Jak podejmą, będziemy się na ten temat wypowiadać - dodał.

Eksperyment jak procedura in vitro?

Mirosław Suchoń stwierdził też, że eksperymenty z komórkami macierzystymi są "porównywalne z in vitro". - Nie będę starał się stać w roli osób, które w różnych procedurach medycznych biorą udział - to niesamowicie trudne - ale jak popatrzymy na in vitro i tak bardzo wyczekiwany przez rodziny efekt, to jest to porównywalne. Bo nie zawsze kończy się skutecznie - przekonywał w TOK FM.

- Jestem zwiedziony porównaniem do in vitro. Bo to procedura, która w Polsce jest upolityczniona. Ale nie jest eksperymentem, dającym nadzieje - podkreślił Maciej Głogowski. Zdaniem polityka z Koła Parlamentarnego Polska 2050, w gruncie rzeczy i tak chodzi o nadzieję, którą budzą procedury medyczne. - I tak jest z każdą procedurą medyczną - podkreślił.

"Prof. Maksymowicz będzie reagował"

Serial "Eksperyment" opisuje też stronę legislacyjną dotyczącą działań związanych z komórkami macierzystymi. To m.in. propozycja, by wyeliminować odpłatność za badania z wykorzystaniem komórek macierzystych. - Czego w tej sytuacji Polska 2050 chce od prof. Maksymowicza? Chcecie, żeby nadal z wami był? - pytał prowadzący "Poranek Radia TOK FM".

- Na te pytania odpowiedź jest oczywista. Oczekujemy, że prof. Maksymowicz będzie w odpowiedni sposób reagował. Tym bardziej, że takie zarzuty nie powinny pozostawać bez odpowiedzi - zapewnił Mirosław Suchoń. Dodał, że czym innym jest kwestia legislacji. - Będziemy z tego wyciągać wnioski. Dla nas to cenna nauka - odpowiedział poseł Mirosław Suchoń.