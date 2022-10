Program "Maluch plus" 2022. Wkrótce poznamy zasady

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, pod koniec listopada 2022 roku ogłoszone zostaną zasady nowego programu "Maluch plus".

- Przeznaczymy 1,5 mld rocznie na to, aby samorządy mogły tworzyć nowe miejsca opieki żłobkowej – powiedziała we wtorek 25 października 2022 roku w Polskim Radiu 24 szefowa resortu Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny dodała, że od 2015 roku rząd działa na rzecz zwiększenia liczby miejsc w polskich żłobkach.

- To jest rozwój programu "Maluch plus". Początkowo był to budżet 150 mln zł rocznie, następnie 450 mln zł. Tak naprawdę zainwestowaliśmy w tworzenie tych miejsc ponad 2,1 mld zł – mówiła.

"Maluch plus". "90 proc. młodych Polaków chce mieć dzieci"

Według Maląg "90 proc. młodych Polaków deklaruje, że chce założyć rodzinę i chce mieć dzieci". Dlaczego więc drastycznie spada liczba urodzeń w Polsce? Jak powiedziała szefowa resortu rodziny, młodym rodzicom potrzebne jest m.in. wsparcie w opiece nad dziećmi do trzeciego roku życia – stąd pomysł na program "Maluch plus" 2022.

Program ma wesprzeć rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech lat, takich jak żłobki, kluby dziecięce, a także dziennych opiekunów. Beneficjenci programu będą mogli otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Nie tylko program "Maluch plus". Rząd planuje rozszerzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

W planach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, poza zwiększeniem budżetu programu "Maluch plus" jest także rozszerzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Co to takiego? RKO to nowe świadczenie, które rodzice otrzymają na drugie i kolejne dziecko. Wnioski o to świadczenie można składać od 1 stycznia 2022 r.

Świadczenie RKO przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy pierwszy rok życia do końca miesiąca, w którym kończy ono 35 miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to 12 tys. złotych na dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy wypłacany jest co miesiąc, na dwa sposoby:

500 zł (wypłacane przez 24 miesiące),

lub 1000 zł (wypłacane przez 12 miesięcy).

Rodzice sami decydują, która z dwóch powyższych form wypłat jest dla nich lepsza. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Zmiany w Kodeksie pracy. Mają pomóc w łączeniu życia osobistego z zawodowym

Wkrótce w życie wejdą też zmiany w Kodeksie pracy, które mają ułatwić rodzicom łączenie życia osobistego z zawodowym.

- W polityce prorodzinnej ważne jest jeszcze łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Tutaj te zmiany są konieczne i my już jesteśmy na ostatniej prostej. W Sejmie jest ustawa zmieniająca Kodeks pracy, wprowadzająca pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, a więc te elastyczne formy zatrudnienia – mówiła Marlena Maląg.

Jak dodała szefowa resortu rodziny, ministerstwo pracuje też obecnie nad pomysłem wprowadzenia dodatkowego urlopu dla ojców. "Ta polityka prorodzinna musi być kompleksowa", stwierdziła Maląg z MRiPS.

Warto jednak przypomnieć, że zmiany, jakie szykowane są w Kodeksie pracy, związane są przede wszystkim z dwiema unijnymi dyrektywami, które już od miesięcy powinny obowiązywać w Polsce. Chodzi o:

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów (tzw. dyrektywa rodzicielska).

"Maluch plus"? A co z polityką mieszkaniową? "Nie wszystko wyszło"

Marlena Maląg dodała, że jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to dotąd "nie wszystko wyszło".

- W zakresie polityki mieszkaniowej podejmujemy kolejne wsparcie w postaci ustawy gwarantującej wkład własny młodym ludziom, którzy będą chcieli kupić mieszkanie – powiedziała.