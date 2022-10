"Trwa silny atak hakerski" na serwery Senatu. Grodzki: Nie wiem, czy to tylko koincydencja

Nie wiem, czy to wynika z naszej wczorajszej uchwały o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny, czy to tylko koincydencja, ale od ok. 40 minut trwa silny atak hakerski na nasze serwery. Informatycy intensywnie nad tym pracują - poinformował w czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl