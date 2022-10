PGNiG odkryło nowe złoża gazu w Polsce. Ich eksploatacja zacznie się za ok. 3 lata

PGNiG odkryło nowe zasoby gazu ziemnego o łącznym wolumenie ok. 600 mln m sześc. Spółka szacuje, że proces zagospodarowania nowych złóż potrwa ok. 3 lata. Łączne wydobycie ma sięgnąć ok. 20 mln m sześc. rocznie - poinformowało PGNiG.

fot. PGNiG