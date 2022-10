Miasta zaczynają przygotowywać się do obsługi mieszkańców w zakresie pomocy w zaopatrzeniu w węgiel. Wielka awantura pomiędzy rządem a samorządami dobiega końca. Samorządowcy pomysł rządu, aby to gminy kupowały węgiel dla mieszkańców, nazwali "zrzucaniem winy" i "absurdem". Mimo to pomogą mieszkańcom, przygotowania ruszyły.

Fot. Sylwia Penc/ Agencja Wyborcza.pl