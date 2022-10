"Wyrzućmy bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami". Słowo Barbary Nowak na... Wszystkich Świętych

Zobacz wideo

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak po raz kolejny zaskoczyła swoim wpisem na Twitterze i wywołała burzę. W niedzielę zaapelowała, by Polacy wyrzucili do kosza "bzdury o klimacie" i "eksperymenty z płciami". "Wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga" - dodała.

Użytkowników serwisu społecznościowego zaskoczył wpis Barbary Nowak, tym bardziej że pojawił się w nawiązaniu do dnia Wszystkich Świętych.

"Teraz ta Pani ma zadecydować wg #lexCzarnek 2.0, czy na wniosek rodziców, dzieci mogą mieć w szkole zajęcia z WWF o ekologii" - napisała Katarzyna Lubnauer z KO.

"Pytacie co złego w Lex Czarnek - otóż to, że władza w szkole zamiast do rodziców, pedagogów czy społeczności szkolnej wpadnie w ręce osób walczących z wiedzą, nauką i wolnością. Przecież to nie niedopatrzenie że nadal jest kuratorem" - dodała Barbara Nowacka z KO.

Posłanki KO nawiązały do ustawy "Lex Czarnek 2.0", która w ostatnich dniach trafiła do Sejmu. Jeśli zostanie przegłosowana, organizacje chcące działać w szkołach będą musiały uzyskać zgodę dyrektora, rady szkoły oraz rodziców dzieci. Projekt zakłada również, że dyrektor będzie musiał otrzymać wcześniej szczegółowy prospekt zajęć. Zdaniem ekspertów nowe przepisy ograniczą możliwości działania organizacji pozarządowych w szkołach, np. tych, które prowadzą zajęcia z ekologii czy edukacji seksualnej.

Kariera Barbary Nowak

Małopolska kurator Barbara Nowak jest jedną z największych "gwiazd" edukacji pod rządami PiS. To ona podniosła alarm w sprawie najnowszej inscenizacji "Dziadów" w reżyserii Mai Kleczewskiej i oceniła, że to spektakl "szkodliwy dla dzieci".

Wcześniej kurator uznała, że Uniwersytet Jagielloński zmienia się w "agencję towarzyską", bo oburzyła ją ankieta, w której studenci, proszeni o podanie płci, mogli zaznaczyć nie tylko opcję "kobieta" i "mężczyzna", ale też "transkobieta" czy "transmężczyzna". Nowak wielokrotnie wypowiadała się też przeciwko organizacji Marszu Równości w Krakowie.

W 2018 roku, gdy w Sejmie trwał protest rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, oceniła na Twitterze, że "dzieci płacą swoim zdrowiem za pomysły dorosłych" i opatrzyła wpis skandalicznym obrazkiem.

Co ważne zwykle kurator może liczyć na mocne wsparcie ze strony szefów resortu edukacji. Po tym, jak zajęła się "Dziadami", choć spektaklu nie widziała, min. Przemysław Czarnek podziękował jej za reakcję. Wielokrotnie też mówił, że to "jedna z najlepszych kuratorów oświaty w historii".