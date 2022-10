Akcja "Znicz 2022" - kontrole rozpoczęte. Pod nowym kryptonimem będzie drożej

W tym roku coroczna akcja "Znicz", czyli wzmożone kontrole Policji i Straży miejskiej, z udziałem harcerzy, otrzymały nowy kryptonim. To akcja "Wszystkich Świętych".

Rozpoczęły się rekordowe kontrole. Będą trwały dłużej niż zwykle, bo trwają już od 28 października, a zakończą się dopiero 2 listopada. Rekordowe będą także mandaty. Policjanci będą bowiem posługiwać się nowym taryfikatorem grzywien dla nieuważnych pieszych czy nieodpowiedzialnych kierowców.

Nowe mandaty są najdroższe w historii, w wielu przypadkach ponad dwukrotnie droższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Za przekroczenie prędkości o 31 km kierowca zapłaci mandat w wysokości 800 zł. Poprzedni taryfikator za takie wykroczenie przewidywał grzywnę 300 zł.

Policjanci będą obserwować drogi i wyłapywać kierowców łamiących przepisy w każdy możliwy sposób: w radiowozach, nieoznakowanych samochodach, na motocyklach, a nawet używając dronów. Kontrole będą prowadzone przy pomocy wideorejestratorów oraz najnowszych mierników prędkości.

Uwaga kierowcy! Akcja "Wszystkich Świętych" 2022 rozpoczęta. Na to policja zwraca szczególną uwagę

Kontrola prędkości, trzeźwości, zachowanie kierowców wobec pieszych, jazda pasażerów w zapiętych pasach, czy przewożenie dzieci wymaganych fotelikach — temu przede wszystkim Policjanci poświęcą uwagę.

"Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na przekroczenie dopuszczalnej prędkości, na stan trzeźwości kierujących, czy też prawidłowo wyregulowane oświetlenie w pojazdach" - ostrzega Wioletta Maras-Dudyńska z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Policja przyjrzy się też zachowaniu na drodze pieszych. Tu kluczowe jest bycie widocznym dla kierowców, a więc noszenie odblasków po zmroku, poza terenem zabudowanym.

Akcja "Wszystkich Świętych" 2022 - Pierwsze statystyki

Co rok policyjna akcja "Znicz" trwała od 28 - 30 października, do 1-2 listopada. W tym roku Policjanci będą widoczni na drogach i w okolicach cmentarzy aż 6 dni. Podniesie to z pewnością policyjne statystyki, ale ma zwiększyć, bezpieczeństwo wypraw na cmentarze.

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że 28 i 29 października (w piątek i sobotę) miało miejsce 140 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 149 zostało rannych. W tym czasie Policja zatrzymała 618 nietrzeźwych kierowców oraz 92 osoby, które przekroczyły prędkość o 50 km/h.

Dla porównania, w takim samym okresie zeszłego roku 194 wypadki, w których zginęło 18 osób, a 232 osoby zostały ranne.

Źródło: PAP, Moto.pl,