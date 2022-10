Rzecznik bielskiej policji asp. szt. Katarzyna Chrobak relacjonowała, że kilka dni temu pracownik firmy kurierskiej zgłosił kradzież służbowego forda transita, w którym było ok. 100 przesyłek dla klientów. - Kurier zaparkował pojazd przed blokiem na jednej z głównych ulic Bielska-Białej, po czym - nie wyciągając kluczyka ze stacyjki - wyszedł by dostarczyć paczkę. Gdy wrócił po kilkudziesięciu sekundach, to auta już nie było – mówiła Chrobak.

Rzecznik poinformowała, że po paru godzinach policjanci znaleźli skradziony samochód. Złodziej porzucił go przy jednej z ulic w mieście. - W środku była tylko cześć przesyłek. Niektóre złodziej ukradł, a inne spalił – dodała.

Bielscy policjanci celnie wytypowali, że sprawcę kradzieży może być 48-letni bielszczanin. - Po dwóch dniach zatrzymali go. W rozmowie z policjantami przyznał, że zauważył forda z pozostawionymi w stacyjce kluczykami i postanowił wykorzystać okazję. Poza tym kradnąc samochód, chciał odbudować swoją reputację w towarzystwie, w którym się obraca – powiedziała Katarzyna Chrobak.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży w warunkach recydywy. Jak wynika z kartoteki podejrzanego, odbywał on jeszcze niedawno karę więzienia za podobne przestępstwa.