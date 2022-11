Ordo Iuris wpadło w tarapaty finansowe. W "wylęgarni kadr" PiS-u "coś się zacięło"

Zobacz wideo

Skrajnie prawicowa organizacja Ordo Iuris ma kłopoty. Jej prezes Jerzy Kwaśniewski poinformował w newsletterze, że instytucja od początku roku "przeżywa bardzo poważny kryzys finansowy", co "stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszej skutecznej realizacji misji Instytutu". Jednocześnie Kwaśniewski poprosił sympatyków Ordo Iuris o rozważenie wsparcia.

- Te kłopoty finansowe są zaskakujące, bo do tej pory nikt o nich nie wspominał. Organizacja polegała dotąd na różnych formach dofinansowania, ale teraz wygląda na to, że te źródła przychodów wyschły - komentował w TOK FM Grzegorz Rzeczkowski z "Newsweeka".

Prowadzący audycję postawił hipotezę, że może Ordo Iuris - bijąc na alarm w kwestiach finansowych - stosuje taktykę dyrektora Radia Maryja. O. Tadeusz Rydzyk już nieraz w ten sposób pozyskiwał nowe źródła finansowania, m.in. od rządu. Mimo że - jak określił to Mikołaj Lizut - "śpi na pieniądzach". - Czytasz w moich myślach, bo właśnie miałem użyć porównania do ojca Rydzyka - przyznał gość TOK FM. Choć, jak od razu zastrzegł, "z drugiej strony trochę ta wersja się nie klei".

- Ordo Iuris po raz pierwszy zwraca się z takim apelem o finansowanie. Widać wyraźnie, że ich projekty nie wypalają. Buksują w miejscu, coś się zacięło - stwierdził. I doprecyzował, że "nie wypalił" np. projekt założenia uczelni Collegium Intermarium, w której - jak pisał Onet - stacjonarnie studiuje tylko... czworo studentów.

Inna rzecz, jak ocenił Grzegorz Rzeczkowski, że Ordo Iuris dla części środowiska rządowego stało się toksyczne. Stąd - jak tłumaczył - wpływowi ludzie władzy zaczęli unikać kontaktów ze skrajnie prawicową organizacją. - Stało się to m.in. z powodów ujawnionych rok temu przelewów, które przez organizację Citizen Go dotarły do Ordo Iuris. Wspomniana organizacja jest wprost powiązana z rosyjskimi, kremlowskimi oligarchami, którzy realizują sabotażowe działania wobec Zachodu. Bardzo wyraźnie zapachniało ruską kasą - wskazał.

Przypomniał też książkę "To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze". Jej autorka Klementyna Suchanow dotarła do wykradzionych przez hiszpańskich hakerów dokumentów bankowych, które świadczą o tym, że wspomniane przez Rzeczkowskiego "ruskie przelewy" trafiały do Ordo Iuris. Gość TOK FM wskazał również na powiązania instytucji zarządzanej przez Jerzego Kwaśniewskiego z brazylijską organizacją katolików o nazwie "Tradycja, Rodzina i Własność", która została potępiona przez tamtejszy episkopat i uznana wręcz za sektę.

"Wylęgarnia kadr" dla części obozu PiS

Dziennikarz "Newsweeka" podkreślił, że wspomniane skandale uderzyły w wizerunek Ordo Iuris i przelały czarę goryczy w części środowiska Zjednoczonej Prawicy. Ciągle jednak - kontynuował Rzeczkowski - w obozie rządzącym są ludzie, którzy sprzyjają tej organizacji.

- Część funkcjonariuszy rządzącej partii ma poglądy zbieżne z tymi, które prezentują członkowie Ordo Iuris. Tych ostatnich od 2015 roku, kiedy PiS przejęło władzę, można odnaleźć w szeregach rządowych. Taką czołową postacią był Aleksander Stępkowski, który był szefem Ordo Iuris, później wiceministrem spraw zagranicznych, a teraz sędzią i rzecznikiem Sądu Najwyższego. Inna osoba związana z Ordo Iuris to obecny wiceminister spraw zagranicznych, czyli Paweł Jabłoński - wymienił.

Jak dodał, Ordo Iuris nadal jest więc "wylęgarnią kadr" i "zapleczem ideowym" dla części obozu rządzącego, które głosi skrajnie konserwatywne poglądy. I to właśnie dlatego wśród nich - ocenił Rzeczkowski - pomysł całkowitego zakazu aborcji zyskał tak duży poklask. Choć ostatecznie nie został wprowadzony do polskiego porządku prawnego.