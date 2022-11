Zmiany w przepisach od 1 listopada Badania techniczne pojazdów obejmą kontrolę systemu eCall

Ogólnoeuropejski system powiadamiania o wypadkach i kolizjach wymaga instalacji w samochodach systemu eCall. To specjalny przycisk umieszczony w samochodzie, który ma ułatwiać wezwanie pomocy.

Przycisk powinien być montowany we wszystkich autach wyprodukowanych po 31 marca 2018 roku.

Zmiana wprowadzona rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury dotyczy obowiązkowych badań technicznych pojazdów. Od 1 listopada diagności będą sprawdzać podczas badań technicznych, czy pojazd jest wyposażony w system eCall. W sytuacji — jak zapisano w rozporządzeniu — gdy "jest to możliwe", podczas badania będzie także sprawdzane działanie przycisku alarmowego.

Zmiany dla kierowców od 1 listopada Będzie droższe OC? Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego

"Weszły nowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które spowodują znaczący wzrost cen polis OC" - czytamy w serwisie Business Insider.

Drugą ze zmian zarekomendowała Komisja Nadzoru Finansowego. Wynika ona z faktu, że w I kwartale 2022 składki OC były o 2 proc. niższe niż rok wcześniej.

KNF zobowiązała ubezpieczycieli do tego, żeby składki zbierane od kierowców pokrywały co najmniej koszty wypłacanych odszkodowań oraz koszty prowadzonej działalności.

Zmiany w Kodeksie drogowym wprowadzone we wrześniu 2022. Wyższe mandaty i nie tylko

Większość zmian obejmujących kierowców weszła jednak w życie 1 września. Znowelizowany Kodeks drogowy wprowadził wówczas podwyższony taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe.

Szczególnie za przekroczenie dozwolonej prędkości kierowcy będą teraz słono płacić. Do tego za powtórne przewinienia (recydywę) ich mandat będzie dwukrotnie wyższy od wskazanego w taryfikatorze. I tak, kierowca, który przekroczy prędkość o 30 km/h w stosunku do dozwolonej, zapłaci 800 zł i 9 pkt. karnych. Jeśli popełni wykroczenie po raz drugi, jego kara wzrośnie do 1600 zł.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h grozi mandatem w wysokości 1500 zł (a recydywista 3000 zł) i 13 pkt karnymi. Kierowca za takie przewinienie straci też na 3 miesiące prawo jazdy.

Źródło: Business Insider