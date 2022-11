Ostatnio w serii tweetów Elon Musk oznajmił, że zweryfikowane konta na Twitterze wraz z podwyższoną do 8 dolarów miesięczną opłatą otrzymają "priorytet w odpowiedziach, wzmiankach i wyszukiwaniu, możliwość zamieszczania długich materiałów wideo i audio oraz o połowę mniej reklam" - napisał Reuters.

Nie 20 a 8 dolarów miesięcznie. Tyle będzie trzeba będzie płacić miesięcznie za Twittera

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że opłata ma wynosić 20 dolarów miesięcznie, a Musk tłumaczył, że to dlatego, iż firma musi płacić rachunki.

Jednocześnie, w tym samym czasie, gdy Musk zapowiedział podwyżkę opłat, ponad 80 proc. użytkowników Twittera, którzy wzięli udział w niedawnej ankiecie, zadeklarowało, że nie będzie płacić za niebieski haczyk (będący potwierdzeniem weryfikacji konta - PAP), a kolejne 10 proc. oświadczyło, że są gotowi zapłacić 5 dolarów miesięcznie.

Płatna subskrypcja Twitter Blue. Elon Musk mówi o 8 dolarach za miesiąc

W 2021 roku Twitter wprowadził usługę Twitter Blue czyli płatną subskrypcję, która pozwala m.in. na edycję wpisów w niektórych krajach oraz daje dostęp do artykułów bez reklam. W maju tego roku jej cenę podniesiono z 3 do 5 dolarów. Teraz Elon Musk zapowiedział kolejne zmiany w usłudze i jej cenie.

Mimo, że pojawiły się plotki, że usługa ma kosztować nawet 20 dolarów miesięcznie, ostatecznie stanęło na 8 dolarach za miesiąc.

- System panów i chłopów na Twitterze dla tych, którzy mają niebieski znacznik to g***o. Władza dla ludzi! Blue za 8 dol/msc. - napisał Elon Musk. W serii wpisów wyjaśnił też, że cena będzie dostosowana do siły nabywczej pieniądza każdego kraju.

Za tę cenę użytkownicy Twitter Blue uzyskają:

priorytet w odpowiedziach, oznaczeniach oraz w wyszukiwarce, co ma być kluczowe by ograniczyć spam oraz scam;

możliwość publikowania dłuższych i krótszych plików wideo oraz audio;

połowę mniej reklam.

Zyski pochodzące z Twitter Blue mają być przeznaczone m.in. na wsparcie twórców treści. Do tego wydawców, którzy będą współpracować z Twitterem obejmie jakaś forma paywalla. Osoby publiczne ponadto otrzymają dodatkowy znacznik, na podobieństwo tych, które mają już teraz politycy.

Pobieranie opłat na Twitterze zainspirowane Latającym Cyrkiem Monty Pythona

W kwestii pobierania opłat Elon Musk przyznał, że zainspirował go Latający Cyrk Monty Pythona.

Miliarder na Twitterze zażartował: "Jeśli mam być szczery, pomysł pobierania opłat za zniewagi i kłótnie całkowicie ukradłem z Monty Pythona", a w poście załączył skecz "Argument" z serialu.

Elon Musk kupił Twittera. Transakcja została domknięta w październiku

Oferta kupna Twittera przez Elona Muska została zaakceptowana w kwietniu. Opiewała na 44 miliardy dolarów. W maju miliarder wycofał się z oferty, przekonując, że Twitter nie przekazuje mu informacji o fałszywych kontach na portalu. W lipcu poinformował o wycofaniu się z zakupu, a Twitter pozwał go. Na początku października Elon Musk potwierdził gotowość zakupu Twittera za pierwotną cenę. Transakcję domknięto 27 października.

Źródło: PAP/ Next.gazeta.pl