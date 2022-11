Zgodnie z projektem Lewicy, seniorzy mogliby liczyć na 11-procentowy wzrost świadczeń jeszcze w tym roku. To oznaczałoby, że najniższa emerytura wyniosłaby 1,5 tys. zł

Tak się jednak nie stanie. W ubiegły czwartek 4.11 sejmowa większość zdecydowała o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie tego poselskiego projektu.

Waloryzacja rent i emerytur 2022

Wcześniej, bo w połowie października 2022, rząd zajął się nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw. Zakłada on podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Tak wyglądać będzie minimalna emerytura

W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obecnie obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w 2023 roku będą polegały na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

1588,44 zł czyli 1445 zł netto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

1191,33 zł brutto czyli 1020 zł netto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja emerytur w 2023 na nowych zasadach

W przyszłym roku rząd przeprowadzi waloryzację kwotowo-procentową. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, jednak z gwarancją minimalnej podwyżki na poziomie 250 zł brutto czyli 227,50 złotych na rękę. Wskaźnik posłuży natomiast do procentowej waloryzacji emerytur, które są wyższe niż 1812 zł brutto.

Waloryzacja emerytur procentowa oznacza, że emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym nominalnie wyższa podwyżka.

Waloryzacja emerytur kwotowa oznacza pieniądze o określonej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli np. każda emerytura i renta zostaje podwyższona równo o np. 250 złotych.

W 2023 ma obowiązywać waloryzacja kwotowo-procentowa, będąca połączeniem obydwu sposobów waloryzacji.

Najniższe emerytury 2022. Aktualnie obowiązują takie stawki

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w 2022 wynosi - 1003,83 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2023

Na waloryzację emerytur 2023 zostanie przeznaczone 41,8 mld zł. Nastąpi ona dopiero 1 marca, gdyż w lutym 2023 r. poznamy kwoty i procentowy wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2022 r. podawany przez GUS. Jest to istotny wskaźnik mający wpływ na wysokości waloryzacji.

Waloryzacja, polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

