Wyprzedzanie pojazdu wolnobieżnego. Każdy chce to zrobić jak najszybciej

Większość kierowców wie, jak trudne okazuje się podróżowanie samochodem, kiedy przed nami pojawi się pojazd wolnobieżny. Jeśli taka sytuacja zdarzy się na wąskiej, a do tego zatłoczonej drodze, osobie jadącej za takim pojazdem często puszczają nerwy. Niektórzy nie wytrzymują i próbują wyprzedzać pojazd wolnobieżny w sposób niezgodny z przepisami. A to grozi wysokim mandatem i sporą liczbą punktów karnych.

Pojazd wolnobieżny, czyli jaki? Jest ich kilka rodzajów

Pojazdy wolnobieżne są to pojazdy silnikowe kołowe lub gąsienicowe z wyjątkiem ciągników rolniczych, których konstrukcja ogranicza prędkość poruszania się do 25 kilometrów na godzinę. Są to najczęściej maszyny:

rolnicze,

leśne,

budowlane,

wózki transportowe i widłowe.

Wyprzedzanie pojazdu wolnobieżnego. Ten przykład pokazuje, jak duża kara może spotkać kierowcę

Sytuacja, którą zarejestrowała ostatnio policja w miejscowości Biedrusko niedaleko Poznania, doskonale obrazuje, kiedy niedozwolone jest wyprzedzanie pojazdu wolnobieżnego.

- 26 października 2022 r. – ta data z pewnością na długo zostanie w pamięci kierującej Skodą, która w miejscowości Biedrusko na ul. Poznańskiej wyprzedziła pojazd na podwójnej ciągłej oraz na przejściu dla pieszych – podaje poznańska policja na Facebooku.

Kobieta miała pecha, bo tuż za nią znajdował się nieoznakowany radiowóz, w którym znajdował się wideorejestrator. Została zatrzymana do kontroli, a za tak niebezpieczną jazdę, na jaką się zdecydowała, została ukarana mandatem karnym w wysokości 1700 zł. "Na jej konto wpadło 20 pkt. karnych" – podała policja. Kara była wyjątkowo bolesna, ale nie ma co się dziwić: kierująca pojazdem zdecydowała się na wyprzedzanie pojazdu wolnobieżnego na podwójnej ciągłej, a do tego wykonała taki manewr na przejściu dla pieszych, narażając na duże niebezpieczeństwo osoby ew. przechodzące przez drogę na pasach.

Wyprzedzanie pojazdów wolnobieżnych na podwójnej ciągłej. Nigdy tego nie rób

Pamiętajmy, że każdy kierowca jadący za pojazdem wolnobieżnym musi się uzbroić w cierpliwość – zgodnie z przepisami wyprzedzanie jest możliwe w przypadku, w którym nie naruszymy linii ciągłej. Jedyną sytuacją, kiedy przekroczenie linii ciągłej jest dopuszczalne to omijanie – czyli sytuacja, w której kierowca pojazdu wolnobieżnego będzie na tyle miły, że zatrzyma się na poboczu. Niestety, takie sytuacje należą do rzadkości.

W opisanej wyżej sytuacji doszło do kumulacji wykroczeń, dlatego kierująca Skodą dostała mandat w wysokości 1700 zł. Gdyby chodziło jedynie o wyprzedzanie pojazdu wolnobieżnego na podwójnej ciągłej, sprawczyni otrzymałaby karę w wysokości 1000 zł i 10 punktów karnych. To i tak bardzo dużo i na pewno nie warto ryzykować tak kosztownej kary.