Podatek od spadków i darowizn. Stawki wolne od podatku zostaną uaktualnione?

Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn już wkrótce zostanie prawdopodobnie zmieniona. Dlaczego? Parlamentarzyści uznali, że ustalone prawie 20 lat temu (chodzi o ustawę z dnia 01.01.2003 r.) kwoty wolne od podatku są już dziś bardzo nieaktualne. Mają więc wzrosnąć aż czterokrotnie.

Obecne kwoty ustalano, gdy wynosiły one odpowiednio ok. 12-krotność, 9-krotność i 6-krotność ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (wówczas 800 zł). Teraz postanowiono podnieść kwoty w sposób adekwatny do dzisiejszej minimalnej stawki za pracę, która w 2022 roku wynosi 3010 zł.

- Zmiana ta – jednoznacznie korzystna dla obywateli – nie musi przy tym oznaczać zmniejszenia dochodów gmin, albowiem mniejsze kwotowo wpływy mogą być zrównoważone większą ich liczbą na skutek spadku potencjalnej atrakcyjności działań mających na celu uniknięcie opodatkowania – czytamy argumentację projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Podatek od spadków i darowizn. Nowy kalkulator stawek zwolnionych z opodatkowania

Projekt poselski "ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych" trafił już do Sejmu. Jeżeli zostanie przegłosowany, a następnie podpisze go prezydent Andrzej Duda, nowe progi spadków i darowizn wolne od podatku będą wyglądały następująco:

dla grupy I (podatek od darowizny w rodzinie, dotyczący rodziców, dzieci, wnuków czy rodzeństwa) z 9637 zł do 36120 zł;

dla grupy II (dalsza rodzina) z 7276 zł do 27090 zł;

dla grupy III (osoby spoza rodziny) z 4902 do 18060 zł.

Podatek od darowizny w rodzinie już od dawna jest wolny od podatku. Pod jednym, bardzo istotnym warunkiem

Warto pamiętać, że podatek od darowizny w rodzinie, jak również ten od spadku, już od wielu lat jest zniesiony bez względu na kwotę – jednak koniecznie trzeba pamiętać o jednym istotnym wymogu: skarbówka może nałożyć podatek, jeśli przekazana w rodzinie kwota bądź rzecz nie zostanie zgłoszona do urzędu w ciągu 6 miesięcy – koniecznie przy pomocy druku SD-Z2.

Kto tego nie zrobił, może jeszcze zawalczyć o swoje. Zgłaszając się w urzędzie po upływie pół roku, należy złożyć tzw. "czynny żal" i liczyć na łaskawość naczelnika urzędu.

W przeciwnym razie trzeba zapłacić podatek, w wysokości od 3-5 proc. od kwoty przekraczającej kwotę nieopodatkowaną spadku – niezależnie od tego, czy będzie to podatek od spadku mieszkania czy od gotówki, którą ktoś w rodzinie nam przekaże.

– Powstaje pytanie, czy kwota wolna dla pierwszej grupy podatkowej w ogóle powinna być określana? Obecnie, jeżeli dziecko otrzyma od rodziców darowiznę lub spadek, np. samochód warty więcej niż 9637 zł i zapomni o obowiązku złożenia informacji do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, to niestety wartość tego spadku przekraczająca kwotę 9 637 zł będzie opodatkowana. W mojej ocenie dla pierwszej grupy opodatkowanie i formalności związane ze zgłaszaniem darowizn i spadków powinny zostać zniesione – komentował w rozmowie z "Business Insider" Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

BI zapytało o sprawę Ministerstwo Finansów. Okazało się, że resort nie planuje na razie zniesienia opodatkowania spadków i darowizn w rodzinie w sytuacji niezgłoszenia ich do urzędu skarbowego – pewnie dlatego, że chce zbierać dane dotyczące przekazywanych kwot i przedmiotów, nawet wśród członków rodziny.