Skąd się wziął Bieg Niepodległości? Ważne daty 1989, 2014, 2022

Pierwszy Bieg Niepodległości został zorganizowany w 1989 roku. Trasa, na dystansie ok. 11 km biegła z pl. Zamkowego do Wilanowa. W biegu wzięło udział jedynie 300 osób.

REKLAMA

O biegu opowiedział portalowi magazynbieganie.pl Marcin Kuriata – od 2011 roku kierownik imprez w Stołecznym Centrum Sportu "Aktywna Warszawa" i szef sztabu organizującego m.in. Bieg Niepodległości.

"Cała strefa startu i depozyty były ładowane do specjalnie podstawianych autobusów miejskich, a potem przewożone na metę w parku w Wilanowie. Dzięki temu od razu po ukończeniu biegu każdy zawodnik mógł pojechać prosto do domu, bo na miejscu miał już swoje rzeczy" - wspomina Kuta pierwszy Bieg Niepodległości.

Frekwencja Biegów Niepodległości co rok zwiększała się o 20 do 50 proc., aż w 2014 roku osiągnęła liczbę 12 295 uczestników. W tym roku w warszawskim biegu wyznaczono limit 15 tys. uczestników.

Bieg Niepodległości 11 listopada 2022. Ponad 70 imprez w całej Polsce

Jak informuje portal bieganie.pl, zgłoszonych już zostało ponad 70 biegów we wszystkich regionach Polski i ta liczba stale rośnie.

Kilka serwisów poświęconych bieganiu zbiera i publikuje informacje o organizowanych imprezach. Można ich szukać także na lokalnych portalach dla mieszkańców. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z nich.

Bieg Niepodległości 2022 Warszawa

To już 32 Bieg Niepodległości w Warszawie. Warszawiacy mogą pobiec na dystansie 10 kilometrów, w kategorii nordic walking na 6,5 kilometra, a dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat na dystansie 1918 metrów.

Główny bieg wystartuje o godzinie 11:11. Start i meta będą znajdować się w Alei Jana Pawła II na wysokości ul. Stawki. Trasa prowadzić będzie ulicą Jana Pawła II, a następnie Alejami Niepodległości do Rakowieckiej i z powrotem.

Zgłoszenia przyjmowane są online. Lista zostanie zamknięta w dniu 10.11.2022 r.

Bieg Niepodległości Kraków 2022

Krakowianie pobiegną w dwóch biegach. Bieg główny to 11 km 111 m, a Krakowska Mila Niepodległości to bieg towarzyszący na dystansie 1918 m.

Trasa głównego biegu zacznie się przy deptaku Al. 3-go Maja w okolicy Skały Papieskiej. Meta ulokowana będzie przy kopcu J. Piłsudskiego.

Start biegu głównego o godzinie 11:11.

Bieg Niepodległości w Poznaniu 2022

W tym roku odbędzie się druga edycja Poznańskiego Biegu Niepodległości "Kocham Polskę". Biegacze wystartują znad Jeziora Strzeszyńskiego i będą mogli wybrać dystans 5 (start godz. 10:00) lub 10 km (start o godzinie 11:00.

Zapisy już trwają, organizatorzy przygotowali piękne medale i wirtualną wersję imprezy dla chętnych.

Bieg Niepodległości Gdynia 2022. Gdańsk i Sopot też zaproszone

Organizatorzy przygotowali aż 5 tras Biegu Niepodległości dla mieszkańców Trójmiasta. Bieg główny na 10 km rozpocznie się przy gdyńskiej Arenie (ul. Kazimierza Górskiego 8) o godzinie 9:00. W tym samym czasie wystartuje bieg Nordic Walking. Pozostałe biegi, na krótszych dystansach dla dzieci będą startowały pomiędzy godziną 11:00 a 13:00.

Bieg Niepodległości Rzeszów 2022

To największy bieg na Podkarpaciu, organizowany po raz dziesiąty. Trasa 10 km biegu będzie prowadzić ulicami w centrum miasta oraz Bulwarami nad Wisłokiem. Biegacze wystartują dokładnie o godzinie 11:11.

Bieg Niepodległości Wrocław 2022

Wrocławski Bieg Niepodległości został odwołany z powodu planów oszczędnościowych miasta. - czytamy na Wyborcza.pl

"Przyczyną są oszczędności, których miasto musi szukać z powodu drożyzny, inflacji i mniejszych dochodów z podatków. Koszty utrzymania miasta wzrosły, rok do roku, o około 400 mln zł i podjęto taką decyzję — tłumaczył Wyborcza.pl Przemysław Gałecki, z Urzędu Miejskiego.

Zamiast tego organizatorzy zapraszają na oparty na spacerach po mieście WrocWalkMarathon.

Wirtualny Bieg Niepodległości. Dla każdego i w każdym zakątku kraju

Dla osób, które mają daleko nawet do najbliższego miejsca startu lub wolą biegać we własnym tempie i na swoich zasadach (dotyczy to także dystansu) dostępny jest Wirtualny Bieg Niepodległości.

"Podejmij wyzwanie, pokonaj dystans 5 km i ciesz się z osiągniętego sukcesu! Dystans możesz pokonać biegiem, spacerem lub nordic walking, a dzięki dziennikowi aktywności na swoim koncie zawodnika będziesz miał/a okazję dodać swój wynik do tabeli wyników" - czytamy na stronie organizatora Wirtualnego Biegu Niepodległości.

Co prawda nie ma już czasu na przesłanie pakietów startowych, jednak wirtualny udział w imprezach w całej Polsce oraz całkowicie realna satysfakcja z przełamania własnych słabości są jeszcze jak najbardziej możliwa.

Źródła: Biegowe Wyzwanie, Bieganie.pl