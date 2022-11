11 listopada, Dzień Niepodległości. Co to za święto? To ważna data nie tylko dla Polski

Co roku w listopadzie w całej Polsce odbywają się obchody Dnia Niepodległości. 11 listopada symbolicznie upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

Data jest symboliczna, ponieważ proces odzyskiwania niepodległości przez nasz kraj był długotrwały. Wybór padł na tę datę, ponieważ 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm w Compiègne. Zakończył on trwającą ponad cztery lata I wojnę światową.

Dzień Niepodległości 11 listopada – ta data jest ważna nie tylko w Polsce. Z powodu upamiętnienia podpisania rozejmu w Compiègne, tego dnia we Francji oraz Wielkiej Brytanii obchodzi się Dzień Pamięci. Z kolei w Stanach Zjednoczonych 11 listopada to istotny dla Amerykanów Dzień Weteranów, a na Łotwie to dzień świętowania zwycięstwa nad Zachodnią Armią Ochotniczą w 1919 roku.

Co ciekawe, także Angola obchodzi 11 listopada Dzień Niepodległości. Tego dnia w 1975 roku kraj uwolnił się od okupacji portugalskiej.

Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy?

Czy Dzień Niepodległości jest dniem wolnym od obowiązków służbowych? Jak najbardziej – Święto Niepodległości 11 listopada jest jednym ze świąt państwowych i z tego powodu tego dnia nie ma obowiązku wykonywania pracy.

W takim razie czy w Święto Niepodległości można pracować? W Polsce praca w święto narodowe jest jak najbardziej dozwolona. Okazuje się, że w przypadku niektórych zawodów – nawet konieczna. Dotyczy to:

pracowników służb medycznych,

osób pracujących w transporcie publicznym (autobusy miejskie i dalekobieżne, tramwaje, metro, pociągi),

służb porządku publicznego i mienia (policjanci, wojskowi, ochrona).

11 listopada. Czy to święto kościelne? Tego dnia odbywają się uroczystości kościelne w intencji Ojczyzny

Wiele osób zastanawia się, czy 11 listopada jest świętem kościelnym. Rozwiewamy wątpliwości: Święto Odzyskania Niepodległości Polski jest jedynie świętem państwowym, na pewno nie jest świętem kościelnym. Osoby wyznania katolickiego nie mają tego dnia obowiązku udania się do kościoła na mszę świętą – mimo że faktycznie tego dnia w polskich kościołach odbywają się uroczystości kościelne w intencji Ojczyzny. To dlatego, że 11 listopada jest ważnym dniem dla Polaków.

Aby rozwiać inne wątpliwości – post 11 listopada nie obowiązuje, biskupi ogłosili dyspensę.

Czy 11 listopada sklepy są otwarte? Większość nie będzie czynna

Wedle ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 11 listopada wszystkie sklepy i punktu usługowe są nieczynne. Oznacza to, że zamknięte będą:

urzędy,

szkoły,

galerie handlowe,

miejsca usługowe (fryzjer czy kosmetyczka),

supermarkety.

Są jednak ustalone ustawowo wyjątki od zakazu handlu 11 listopada. Tego dnia skorzystamy więc z usług:

piekarni i cukierni,

restauracji,

kawiarni,

apteki,

stacji benzynowej.

Otwarte będą też nieduże sklepy obsługiwane osobiście przez właściciela/przedsiębiorcę prowadzącego punkt sprzedaży.