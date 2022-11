Szczyt odbędzie się w czasie nasilenia napięć związanych między innymi z narastającą rywalizacją amerykańsko-chińską, w czasie wojny w Ukrainie i prowokacji ze strony Korei Północnej. Na jakie tematy będą debatować przedstawiciele państw grupy G20?

REKLAMA

Szczyt G20 - Indonezja 2022. Czego będą dotyczyć rozmowy?

- Moim zdaniem najważniejsze będą trzy tematy. Pierwszy to kwestia zarządzania pogłębiającą się rywalizacją chińsko-amerykańską, tego, jak państwa trzecie będą próbowały powstrzymać lub chociaż opóźnić proces polaryzacji i konieczność wybrania jednej ze stron - stwierdził dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

USA i Chiny spierają się o wiele spraw, od kwestii handlowo-technologicznych, przez status Tajwanu, autonomię Hongkongu i sytuację mniejszości etnicznych w Chinach, po roszczenia i rosnącą aktywność wojskową Pekinu na okolicznych morzach.

Drugim z najważniejszych tematów szczytu G20 będzie zdaniem dr. Bogusza konflikt na Ukrainie i to, jak rosyjska agresja burzy porządek międzynarodowy, na którym opiera się bezpieczeństwo wielu krajów rozwijających się.

- Koalicja państw zachodnich będzie dążyć do potępienia Rosji. To się chyba nie uda ze względu choćby na opór Chin, ale może to być okazja do pokazania rosnącej izolacji Rosji. Nie sądzę jednak, aby G20 miało przełożenie na przebieg samego konfliktu - uważa dr Bogusz.

Rosja a G20. Czy Putin pojawi się na szczycie?

Agencja Reutera podała, powołując się na urzędników z Indonezji i Rosji, że Putin nie będzie osobiście uczestniczył w szczycie G20, choć może przyłączyć się do rozmów w trybie online. Natomiast Rosję na szczycie zamiast Putina będzie reprezentował rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, którego pojawienie się na szczycie wywołało kontrowersje i niechęć.

Wcześniej rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ogłosił, że ukraiński przywódca weźmie udział w spotkaniu, najprawdopodobniej wirtualnie. Został on zaproszony do udziału w nim, mimo że Ukraina nie należy do G20.

Trzecim na liście najważniejszych tematów szczytu G20 mogą być zmiany klimatu i ich konsekwencje oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

- Nie sądzę, aby G20 uznało, że realistyczne jest osiągniecie limitu wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza do końca XXI w. Coraz częściej będziemy więc mówić o adaptacji - ocenił dr Bogusz.

Szczyt grupy G20 rozpoczyna się 15 listopada, a mają w nim wziąć udział m.in. prezydent USA Joe Biden i przywódca Chin Xi Jinping.

Państwa G20 . Co to jest szczyt G20? Czym się grupa G20 zajmuje?

Grupa państw G20 powstała w 1999 roku i jest grupą nieformalną. Zrzesza 19 państw oraz Unię Europejską. Zadaniem tej grupy jest budowanie porozumienia w najważniejszych kwestiach polityczno-gospodarczych. Grupa G20 ma pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa, stabilności i ciągłości globalnego systemu finansowego. Członkowie spotykają się co roku, a reprezentantami państw są ministrowie finansów.

Do G20 należą największe (choć nie wszystkie największe) światowe gospodarki, które łącznie generują około 85 proc. światowego PKB. Ludność państw członkowskich reprezentuje około dwóch trzecich ludności całego świata.

Na liście członków grupy G20 znajdują się:

Argentyna,

Arabia Saudyjska,

Australia,

Brazylia,

Chiny,

Kanada,

Francja,

Indie,

Indonezja,

Japonia,

Meksyk,

Niemcy,

Republika Korei,

Rosja,

Republika Południowej Afryki,

Turcja,

Stany Zjednoczone,

Unia Europejska,

Wielka Brytania,

Włochy.

Grupa G20. Czy Polska ma szansę na członkostwo?

Polska już od kilku lat przejawia aspiracje w kierunku członkostwa w G20. W 2017 roku nasz kraj pierwszy raz miał swoich reprezentantów podczas spotkań tej grupy. Na pewno członkostwo w G20 byłoby dla Polski wielkim wyróżnieniem. Czy jest na to szansa?

Grupa G20 nie jest grupą formalną, nie ma też formalnych kryteriów przyjmowania członków. Mimo że należą do niej największe światowe gospodarki, nie jest to absolutne kryterium wyboru - w gronie nie ma np. Hiszpanii zaliczanej do największych gospodarczych graczy na świecie. Wielu ekonomistów uważa, że Polska powinna i mogłaby zostać kolejnym członkiem G20 i rzeczywiście coraz częściej się o tym mówi. O szansach na przyjęcie Polski do G20 pisał w 2021 roku m.in. niemiecki dziennikarz Philipp Fritz, który na łamach "Die Welt" wieszczył członkostwo naszego kraju w grupie przed końcem lat 20. XXI wieku.

Być może rozmowy polskich i amerykańskich polityków, które będą miały miejsce w najbliższych dniach, przyniosą w tej sprawie nowe rozwiązania.

Polska chciałaby zastąpić Rosję w G20. Czy może na to liczyć?

Polska prowadzi w trakcie szczytu G20 własną grę na deskach szczytu biznesowego B20 towarzyszącego rozmowom politycznym. Były minister klimatu i środowiska RP Michał Kurtyka przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że administracja USA wyszła z inicjatywą zastąpienia Rosji przez Polskę w G20.

- Taki postulat został wysunięty przez USA i ich sojuszników. Z naszej perspektywy, Świata Zachodniego, konflikt na Ukrainie jest czarno-biały, czyli dobry Zachód i zła Rosja. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że to nie jest dominująca wizja na świecie. Dla wielu państw wojna Rosji z Ukrainą, to zastępczy konflikt pomiędzy USA a Rosją. Wiele państw afrykańskich, czy bliskowschodnich chętniej nadstawia ucha do wersji rosyjskiej niż amerykańskiej. Scenariusz, w którym Chiny, Arabia Saudyjska, czy Brazylia uznałyby, że Rosja jest niepotrzebna i na jej miejsce do G20 można wprowadzić Polskę, nie jest na razie możliwy - mówił Kurtyka.

I dodał:

– Polska ma aspiracje, aby wejść do międzynarodowej gry, mamy poczucie rosnącej gospodarki, ale to na razie jest za mało. Musimy mocniej wejść na scenę globalną, musimy być wystarczająco słyszalni, mieć większy wkład w światową politykę i gospodarkę. Żeby nasz głos był mocniejszy, wskazana jest także większa aktywność gospodarcza w krajach Północnej Afryki i szerzej krajów MENA. Współpraca Polski i polskich firm przy wydobyciu ze złóż Lewantu czy np. z Egiptem przy pozyskiwaniu zielonego wodoru, to jeden ze sposobów uniezależnienia się energetycznego od Rosji i wzmacniania Polski na arenie międzynarodowej. Bez obecności nie mamy szans na przekształcenie naszych aspiracji w rzeczywistą pozycję - mówił Kurtyka będący jednocześnie ekspertem prezydencji B20 (Biznes 20) w Indonezji cytowany przez PAP.

Źródło: PAP/ Biznesalert.pl/Polskieradio24.pl/