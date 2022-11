Waloryzacja rent i emerytur 2023. Na jakie jeszcze świadczenia emerytalne mogą liczyć seniorzy?

W połowie października 2022, rząd zajął się nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw. Zakłada ona podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Tak wyglądać będzie minimalna emerytura

W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obecnie obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w 2023 roku będą polegały na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

1588,44 zł czyli 1445 zł netto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

1191,33 zł brutto czyli 1020 zł netto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Najniższe emerytury 2022. Aktualnie obowiązują takie stawki

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w 2022 wynosi - 1003,83 zł brutto.

Na waloryzację emerytur 2023 zostanie przeznaczone 41,8 mld zł. Nastąpi ona dopiero 1 marca, gdyż w lutym 2023 r. poznamy kwoty i procentowy wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2022 r. podawany przez GUS. Jest to istotny wskaźnik mający wpływ na wysokości waloryzacji.

Trzynasta i czternasta emerytura w 2023 r.? Jest decyzja

Oprócz waloryzacji dla seniorów szykowana jest również, tradycyjnie już 13. emerytura. Uprawnieni otrzymają ją w kwietniu razem z podstawową emeryturą lub rentą.

W październiku 2022 natomiast została podjęta również decyzja, że w 2023 roku osobom starszym w Polsce zostanie wypłacona też 14. emerytura.

- Decyzja została podjęta, że 14. emerytura ma być świadczeniem na stałe. (...) Projekt ustawy na początku przyszłego roku trafi do Sejmu. (...) 14. emerytura tym różni się od 13. emerytury, że ma kryterium dochodowe. Jaki będzie poziom kryterium dochodowego - określimy po analizach, które prowadzimy - dodała w rozmowie z PAP, Marlena Maląg.

Kiedy wypłata 13. i 14. emerytury w 2023 r.?

Minister Maląg, zastrzegła jednak, że informacja o tym, w którym miesiącu będzie wypłacona 14. emerytura 2023, zostanie zapisane w ustawie.

- Najprawdopodobniej będziemy przygotowywać ustawę tak, żeby wypłata była tak jak w tym roku – stwierdziła Maląg w "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia.

Ile wyniesie 14 emerytura w 2023 roku?

- 14. emerytura w 2023 roku będzie na poziomie minimalnej emerytury. Jeśli minimalna emerytura w przyszłym roku będzie wynosiła 1588 zł brutto, to również na tym poziomie będzie 13. emerytura, a także 14. emerytura. Ale co do ostatecznego kształtu 14. emerytury jeszcze chwilę poczekamy, bo pracujemy nad ustawą – powiedziała minister.

W tym roku na 13. i 14. emeryturę oraz na waloryzację świadczeń rząd przeznaczył 43 mld zł, a w latach 2021-2022 jest to łącznie prawie 77 mld zł.

15. emerytura 2022. Kiedy i czy będzie takie świadczenie?

Co jakiś czas pojawiają się w mediach doniesienia o wprowadzeniu do kalendarza wypłat dla seniorów tzw. 15. emerytury. Pierwsze obietnice dotyczące wypłaty "piętnastki" pojawiły się w 2020 roku, podczas kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy.

Kilka tygodni temu również prezydent Andrzej Duda zapytany o 15. emeryturę podczas rozmowy w Radiu Zet, stwierdził, że "rząd powinien podejmować wszelkie działania".

— Jeżeli będzie potrzebna 15. emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. To są na pewno kwestie, nad którymi ja będę z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował. Szereg tych działań, o których mówimy, jest przeze mnie omawianych — mówił wówczas prezydent.

15. emerytura 2023 - kiedy wypłata?

Jednak szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, nie potwierdza informacji jakoby trwały prace nad piętnastką.

- Nie trwają prace na temat 15. emerytury - powiedziała w Studiu PAP.

Natomiast prezes ZUS Gertruda Uścińska nie jest tak jednoznaczna w swoich wypowiedziach.

- Musimy pamiętać o ogromnych kwotach, które już zostały przekazane emerytom i rencistom – mówiła. I dodała, że "należy pamiętać, że przy inflacji równej 17,9 proc., wypłata dodatkowych świadczeń ma głębsze uzasadnienie" .

Źródło: PAP/ Infor.pl/ Pomorska.pl