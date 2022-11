Stadion Narodowy zamknięty. Prezes PGE Narodowego: Będzie bypass

Prezes operatora PGE Narodowego Włodzimierz Dola przekazał podczas poniedziałkowej konferencji, że przygotowywany jest proces naprawczy uszkodzonego elementu stadionu oraz że wspólnie z niemiecką firmą został wykonany projekt tzw. bypassu, który pozwoli zabezpieczyć wadliwy element.

REKLAMA

- W najbliższym tygodniu będzie trwał proces produkcji tego bypassu, który pozwoli odciążyć ten element, który jest uszkodzony, tak ażeby można było wykonać kolejne badania oraz przygotować dalsze kroki - powiedział Dola.

Dodał, że w kolejnym tygodniu planowany jest montaż tego bypassu, więc zgodnie z założeniami projektantów i wykonawców proces ten będzie trwał około dwóch tygodni.

Prezes PGE Narodowego zaznaczył także, że miejsce pęknięcia jest stale monitorowane przy pomocy specjalnych urządzeń. Wskaźniki nie pokazują, by od ostatniego badania pęknięcie się powiększyło.

Podkreślił, że w środę planowane jest przeprowadzenie kolejnego, bardziej szczegółowego badania. - Dopiero to badanie da pełną odpowiedź na to, w jakim stanie znajduje się to pęknięcie - mówił Dola.

Zapewnił też, że bezpieczeństwo osób odwiedzających stadion PGE Narodowy jest priorytetem, więc na ten moment obiekt pozostanie zamknięty.

O całkowitym wyłączeniu stadionu z użytkowania poinformowano w piątek, ponieważ w czasie corocznego przeglądu technicznego konstrukcji stalowej dachu obiektu ujawniono wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej.

Jak poinformował minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, wskazanie od projektanta i wykonawcy było jednoznaczne, by natychmiast zamknąć stadion. Jak zapowiedział, w poniedziałek wykonawca i projektant mają przedstawić konkretną propozycję rozwiązania technicznego, jak zabezpieczyć usterkę, a następnie, co zrobić, by jak najszybciej doprowadzić do uruchomienia stadionu.

W piątek wieczorem PZPN poinformował, że zaplanowany na ,srodę towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Chile odbędzie się zamiast na PGE Narodowym na stadionie Legii Warszawa. Z kolei przedstawiciele spółki PL.2012+ zapowiedzieli, że wszystkie kongresy, wydarzenia biznesowe, różnego rodzaju konferencje zaplanowane w najbliższym czasie zostaną odwołane.