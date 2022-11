Krótszy tydzień pracy w Polsce jest już przesądzony? Projekt trafił do Sejmu

Jak czytamy w serwisie "Strefa Biznesu" - to, że wkrótce w Polsce będzie obowiązywał krótszy tydzień pracy, jest właściwie przesądzone. Projekt ustawy dotyczącej 35-godzinnego tygodnia pracy autorstwa Partii Razem trafił już do Sejmu.

Dyskusje parlamentarne mają dotyczyć teraz tego, czy będziemy pracować cztery dni w tygodniu i wszystkie piątki i soboty będą dniami wolnymi od pracy – czy też ustalone zostanie, że pracownicy mają w ciągu tygodnia wyrobić 35 godzin zamiast obecnie obowiązujących czterdziestu.

Krótszy tydzień pracy nie dotknie portfeli pracowników – projekt zakłada, że będziemy pracować krócej, ale za te same pieniądze, które otrzymywaliśmy przy 40-godzinnym tygodniu pracy.

Pracujemy za dużo. Partia Razem: czas to zmienić

Jak piszą posłowie partii Razem w oficjalnym oświadczeniu – 8-godzinny dzień pracy wprowadzono w Polsce 104 lata temu. Czas iść do przodu.

– Rozwinęły się nowoczesne technologie i systemy organizacji pracy. Dziś jesteśmy w stanie w pracy zrobić znacznie więcej w znacznie krótszym czasie – przekonywała podczas konferencji prasowej posłanka Razem (klub Lewicy) Magdalena Biejat.

Według danych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polacy pracują przeciętnie 1830 godzin w roku – to szósty najwyższy wynik wśród wszystkich państw OECD i drugi najwyższy wśród państw europejskich.

– W Polsce mamy istną epidemię chorób związanych z przepracowaniem, takich jak choroby układu krążenia, problemy z kręgosłupem czy depresja. Co trzeci polski pracownik umysłowy czuje się wypalony zawodowo. To wszystko wpływa na wydajność pracowników, na koszty leczenia i na całą gospodarkę – tłumaczył Bartosz Grucela z zarządu krajowego Razem.

Krótszy tydzień pracy ma wpłynąć pozytywnie na wydajność i samopoczucie

Jak tłumaczą posłowie Lewicy w firmach, w których testuje się krótszy tydzień pracy, zatrudnione osoby działają wydajniej: są mniej zmęczone, lepiej pracują, są bardziej kreatywne, a także zmotywowane. Do tego mają więcej czasu dla rodziny czy na działalność społeczną. Mają również przestrzeń na poszerzanie swoich kompetencji zawodowych.

- Z kolei odnosząc się do dostępnych danych m.in. ZUS, WHO, NFZ, GUS i raportów m.in. Mindy – aktualnie średnio 5 godzin i 43 minuty pracy przepada w tygodniu przez kiepski nastrój pracownika. W ciągu roku daje to 36 dni "udawania pracy" – możemy więc stwierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem stresu w pracy zwanym prezentyzmem. I jednocześnie daje to potwierdzenie, że sam cel projektu ustawy jest słuszny – mówił z kolei Marek Błądek, Trener Wellbeing W&W Consulting w rozmowie ze "Strefą Biznesu".

Według autorów projektu to, czy praca odbywałaby się 4 razy w tygodniu, czy mielibyśmy 35-godzinny tydzień pracy realizowanych w większą liczbę dni, powinno zależeć od pracodawcy.

Jak powiedziała Paulina Matysiak z Lewicy w rozmowie z Kulturą Liberalną, "konkretne firmy i branże będą najlepiej wiedziały, jak ułożyć godziny i dni pracy w tygodniu".

Szczęśliwy pracownik to również szczęśliwy pracodawca?

Krótszy tydzień pracy działa już w wielu krajach i firmach na zachodzie Europy – w stronę coraz krótszej pracy idą już Francja, Dania, Niemcy czy Holandia, a ostatnio także Portugalia. Wiadome jest, że takiej zmiany nie da się wprowadzić z dnia na dzień, skracanie czasu pracy powinno przebiec stopniowo – tak, aby nie ucierpiała na tym gospodarka czy usługi publiczne. Jak przewiduje Partia Razem, czas pracy byłby skracany stopniowo, np. o godzinę rocznie.

Warto też wspomnieć, że istnieją zawody, w których skrócenie czasu pracy może być utrudnieniem dla pracodawców. Wśród trudności "Strefa Biznesu" wylicza m.in. ponoszenie tych samych kosztów przy mniejszej dostępności pracownika, wzrost ryzyka w zakresie warunków pracy czy trudności z zapanowaniem nad szybkością wykonywanych zadań, co mogłoby się przyczynić do wyższych wskaźników wypadkowości np. w zawodach związanych z obsługą techniczną czy budowlanką.