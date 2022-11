Deklaracja maturalna 2023. Podpowiadamy, jak ją wypełnić i do kiedy trzeba złożyć deklarację ostateczną?

Wstępne deklaracje maturalne, maturzyści musieli złożyć do 30 września. Teraz powinni zdecydować ostatecznie, jakie przedmioty wybierają i potwierdzić to składając tzw. deklarację ostateczną. Podpowiadamy, jak ją wypełnić oraz gdzie i do kiedy trzeba złożyć odpowiedni dokument.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl