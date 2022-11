Od 3 listopada można kupować węgiel na preferencyjnych warunkach od gmin. Ustawa przyjęta tego dnia pozwala samorządom kupować węgiel od Spółek Skarbu Państwa w maksymalnej cenie 1500 zł brutto i sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2000 zł brutto. Kto jest uprawniony do zakupu węgla i na jakich warunkach może go kupić?

Fot. Anna Kłopocka / zielonazyrafaosw