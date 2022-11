Niewybuch na budowie w Zielonce. Ewakuowano kilkaset osób

Zobacz wideo

Jak informowała wcześniej rzecznik prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie mł. asp. Monika Kaczyńska na budowie przy ul. Wojska Polskiego w Zielonce robotnicy znaleźli ok. 250 kilogramowy niewybuch. W związku ze znaleziskiem ewakuowano ok. 800 osób.

Rzecznik prasowy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej por. Jacek Piotrowski powiedział PAP, że informację o bombie lotniczej saperom przekazano w środę, a ci na miejscu zidentyfikowali ładunek jako radziecką bombę lotniczą model FAB-250 o wadze ok. 250 kilogramów. - Teren został zabezpieczony przez policję, a dziś patrol saperski przystąpił do podjęcia tego niewybuchu - przekazał Piotrowski.

Dodał, że podczas standardowej procedury, czyli dodatkowego przeszukania terenu znaleziono drugą taką samą bombę. - Saperzy właśnie przystępują do podjęcia kolejnej takiej samej bomby - powiedział. Dodał, że po wydobyciu obie bomby zostaną przetransportowane na poligon do Bemowa Piskiego, gdzie zostaną zdetonowane.

W zawiązku ze znalezieniem niewybuchów ewakuowano ok. 800 osób z osiedli przy ul. Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. To łącznie dziewięć bloków; najwięcej, bo aż siedem bloków to bloki z osiedla przy ul. Wyszyńskiego.

Ewakuowane osoby trafiły do klubów osiedlowych znajdujących się w bezpiecznej odległości.