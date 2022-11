Żeby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek i mieć zgłoszone węglowe źródło ciepła do CEEB. Kto spełnia warunki, ale nie złożył jeszcze wniosku, powinien się spieszyć: gminy będą je przyjmować tylko do 30 listopada. Przypominamy, kto może ubiegać się o 3 tys. zł przed zimą. W tym przypadku "czas to pieniądz".

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl