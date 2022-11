Pogoda na weekend. Nawet do -9 stopni. Wiadomo, gdzie i kiedy będzie padał śnieg

W piątek w południowej części kraju nadal będzie występowało zachmurzenie całkowite i duże. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie i na południu będą w ciągu dnia opady śniegu. Śnieg popada także w górach.

REKLAMA

Pogoda na weekend. Kiedy będzie śnieg i jak dużo go spadnie?

- W Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około siedem centymetrów. Na Wybrzeżu, szczególnie w jego wschodniej części będą za to opady deszczu ze śniegiem, a niewykluczone są także tam opady śniegu - powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Temperatura maksymalna będzie wynosiła od minus dwóch stopni na północnym wschodzie, a także miejscami na Kielecczyźnie i Zamojszczyźnie. Na przeważającym obszarze kraju - od zera do jednego stopnia. Najcieplej będzie nad morzem, plus trzy do czterech stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega: W tym rejonie wiać będzie porywisty wiatr

Wiatr w piątek z kierunku wschodniego i północno-wschodniego, słaby i umiarkowany. Jedynie na Wybrzeżu może być porywisty.

W nocy z piątku na sobotę nad Polskę napływało będzie nadal arktyczne powietrze z północnego wschodu, co spowoduje znaczne oziębienie. Na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie nawet do minus dziewięciu stopni Celsjusza. W terenach podgórskich spodziewana temperatura to około minus pięć stopni, a na przeważającym obszarze kraju będzie około minus jeden.

Na południowym wschodzie sporo chmur, duże zachmurzenie także nad morzem. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, a nawet małe.

- Brak zachmurzenia miejscami przyczyni się do dużych spadków temperatury – powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Na południu i na północy popada śnieg, choć będą to słabe opady śniegu. Nad morzem może to być deszcz ze śniegiem.

Wiatr słaby, przeważnie z kierunku północno-wschodniego.

Pogoda na weekend. Będzie zimno i śnieżnie

W sobotę i niedzielę nadal będzie zimowo. Na północy i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, lokalnie małe. Na północy i wschodzie słabe opady śniegu.

Drogi i chodniki śliskie! Temperatura minimalna od -9°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, około -5°C na przeważającym obszarze kraju, do -1°C nad morzem. Temperatura maksymalna od -4°C do 3°C. Wiatr słaby, w niedzielę na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych i wschodnich.

- Weekend wciąż chłodny i ze śniegiem. Jeżeli ktoś nie zmienił opon, to gapa – mówi pół żartem, pół serio mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Przypomina, że wybierając się na spacer trzeba włożyć ciepłą kurtkę, czapkę i rękawiczki.

- Przez najbliższe dni na pewno nie będziemy się rozstawać z tym ciepłym ubiorem. Tym bardziej, że wiatr sprawi, iż poczucie chłodu będzie bardziej dojmujące – podkreśla Walijewski.

W przyszłym tygodniu niewielka ilość śniegu pokryje ziemię także na północnym-wschodzie. Na wychłodzonym podłożu śnieg nie będzie już topniał.