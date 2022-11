MSWiA: Otwieramy pierwszy odcinek zapory elektronicznej na granicy z Białorusią

Zobacz wideo

W piątek, 18 listopada minister MSWiA Mariusz Kamiński oraz wiceminister MSWiA Maciej Wąsik odwiedzili Podlaski Oddział Straży Granicznej. W wydarzeniu związanym z zakończeniem prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej wziął udział również komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

REKLAMA

Minister Kamiński przypomniał, że właśnie w tym miejscu rok temu doszło do wydarzeń, podczas których dochodziło do prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. - Sceny, których chcielibyśmy uniknąć a które zafundował nam reżim białoruski. A tak naprawdę była to akcja przygotowująca wojnę na Ukrainie - stwierdził.

- Już kilka miesięcy temu oddaliśmy wysoką na 5,5 metra zaporę inżynieryjną do użytku. W piątek otwieramy pierwszy odcinek zapory elektronicznej - powiedział. Podkreślił, że to właśnie te dwie zapory będą dawały tę całość, jaką będzie dysponowała Straż Graniczna.

Podkreślił, że zapora elektroniczna to bardzo nowoczesne narzędzie. - Straż Graniczna uzyskała niesłychanie nowoczesne, profesjonalne narzędzie na granicy polsko-białoruskiej. Oddajemy dziś pierwszy odcinek. W najbliższych tygodniach będą oddawane kolejne odcinki. Także, myślę, że na koniec roku powinniśmy już mieć całość zapory elektronicznej - zaznaczył szef resortu. - To będzie 206 km zapory. Z tego co wiemy, to jest to najdłuższa na świecie linia graniczna nadzoru elektronicznego zawiadywanego i nadzorowanego z jednego centrum - dodał.

Wskazał, że przyjeżdżają ją zobaczyć przedstawiciele służb z innych krajów.

Komendant SG: Są plany i środki na budowę perymetrii na rzekach granicznych z Białorusią

Gen. Tomasz Praga w piątek zapowiedział także budowę instalacji perymetrycznej na Bugu i rzece Świsłocz. - Są takie plany i środki na ten cel - powiedział komendant główny straży granicznej

- Przypomnę tylko, że niektóre cieki wodne i mniejsze rzeki będą zabezpieczone tym systemem elektronicznym, którego odcinek w piątek jest otwierany - dodał.

Przypomniał, że obecnie na Bugu nadal zabezpieczeniem są zwoje cocnertiny. Zaznaczył, że wybudowana fizyczna bariera na granicy z Białorusią w woj. podlaskim ma 187 km, a całe zabezpieczenie perymetryczne - 11 odcinków będzie miało więcej - 206 km.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podkreślił, że wierzy w to, iż przyjdą takie czasy, że będzie to granica przyjaźni z bratnim narodem białoruskim. - Dziś jest to granica, która oddziela nas od ponurej dyktatury całkowicie uzależnionej od Moskwy - stwierdził.