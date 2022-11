W czwartek 17 listopada na platformie Netflix premierę miał nowy serial "1899". To produkcja, za którą stoją twórcy niemieckiego hitu "Dark", Baran bo Odar i Jantje Friese. Poprzednie dzieło łączyło skomplikowaną psychologię postaci z wątkami s-f oraz elementami serialu grozy. W związku z tym wiele osób ma wysokie oczekiwania względem nowego serialu. Czy słusznie?

- Nowe, ośmioodcinkowe dzieło twórców nęci podobnymi fabularnymi "smakołykami". "Obraz pełen mroku i cienia doskonale koresponduje z wielowarstwową fabułą. Fani 'Dark' będą zachwyceni dbałością o szczegóły i porozrzucanymi tropami - napisała Małgorzata Czop w recenzji dla WP.

Baran bo Odar i Jantje Friese uwielbiają łamigłówki, wielopiętrowe intrygi i tym samym stawiają widzom duże wymagania. Za bohaterami trzeba cały czas podążać, słuchać co mówią nawet jeśli mruczą pod nosem, trzeba podsłuchiwać ich rozmowy.

O czym jest serial "1899"? Rejs do ziemi obiecanej zmienia się w...koszmar

- 1899 rok. Parowiec z emigrantami bierze kurs na zachód. Pasażerowie pochodzą z różnych części Europy, ale łączą ich wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość w nowym świecie. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt emigrantów. To, co zastają na jego pokładzie, zamienia rejs do ziemi obiecanej w prawdziwy koszmar – czytamy na Filmweb.pl

Akcja serialu „1899" rozgrywa się na pokładzie statku płynącego z Londynu do Nowego Jorku. Brytyjski parowiec „Kerberos" ma zapewnić dotarcie do Ameryki zaledwie w siedem dni. Na statku znajdują się pasażerowie z każdej grupy społecznej i bogaci i biedni. Ci pierwsi zajmują luksusowe wnętrzą, najbiedniejsi są rozlokowani w pomieszczeniach pod pokładem. Ich światy nie łączą się.

Fabuła "1899" - Podróż i historia, która nabiera tempa

Dość szybko okazuje się, że parowiec „Kerberos" należy do tej samej firmy, która kilka miesięcy wcześniej straciła inny statek - „Prometeusz". Od tamtego czasu, nie wiadomo, co się stało z załogą i pasażerami.

W trakcie podróży załoga „Kerberos" nieoczekiwanie odbiera wiadomość nadaną z Prometeusza. Wbrew oczekiwaniom pasażerów kapitan decyduje się na zmianę kursu i wysłanie ekipy ratunkowej na pokład dryfującej jednostki. Statek wygląda na opuszczony…jednak to tylko pozory. Odnalezienie Prometeusza staje się początkiem serii przerażających wydarzeń, dzięki którym cała historia nabiera tempa.

Maciej Musiał jako Olek. Drugoplanowa, ale zauważalna rola Polaka

Aspektem, który w szczególny sposób może zainteresować polskiego widza, jest udział w produkcji Macieja Musiała, który wciela się w postać Polaka - Olka, pracującego w kotłowni statku. Bohater grany przez Musiała zadaje więcej pytań, niż powinna to robić osoba o jego randze na statku, a także nawiązuje kontakt z outsiderami na pokładzie. Mimo, że postać grana przez Polaka jest rolą drugoplanową, to w kolejnych scenach i sekwencjach, aktor wielokrotnie się pojawia, mówi po polsku i wiele razy w rodzimym języku… przeklina.

1899 - obsada. Kto gra w najnowszej produkcji twórców "Dark"?

Serial "1899" może poszczycić się międzynarodową obsadą.

Lista bohaterów jest długa, ale największe znaczenie w serialu odgrywają: Clémence (Mathilde Ollivier), Lucien (Jonas Bloquet), Jerome (Yann Gael), Olek (Maciej Musiał), Angel (Miguel Bernardeau), Ramiro (José Pimentão), Tove (Clara Rosager) i Krester (Lucas Lynggaard Tønnesen), kapitan Eyk Larsen (Andreas Pietschmann ).

W pozostałych rolach zobaczymy:

Emily Beecham – Maura Franklin

Aneurin Barnard – Daniel

Rosalie Craig – Virginia

Anton Lesser (Game of Thrones)

Alexandre Willaume (The Wheel of Time)

Miguel Bernardeau (Elite)

Richard Hope (Broadchurch)

