W niedzielę 20 listopada w meczu otwarcia Katarczycy zmierzą się z Ekwadorem na stadionie Al Bayt Stadium. Natomiast tuż przed premierowym meczem mistrzostw świata odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - Katar 2022. Ceremonia otwarcia i liczne kontrowersje

Sporo mówiło się o potencjalnym występie popularnej piosenkarki Dua Lipy. Wokalistka jednak zdementowała plotki w oświadczeniu wydanym na Instagramie.

- Obecnie istnieje wiele spekulacji na temat tego, że wystąpię na ceremonii otwarcia Mistrzostw świata w Katarze. Będę kibicowała Anglii z daleka.

I dodała, że do Kataru wybierze się dopiero, "gdy wypełni on wszystkie zobowiązania dotyczące praw człowieka, które złożył, gdy zdobył prawo do organizacji mistrzostw świata".

Udziału w ceremonii otwarcia nie weźmie również Rod Stewart. W rozmowie z "The Sunday Times" brytyjski piosenkarz poinformowała, że ponad rok temu otrzymał ofertę występu w Katarze, za który miał dostać milion dolarów. Nie chodziło o mundial, ale Stewart i tak odmówił.

- Nie wypada tam jechać - zaznaczył muzyk.

Katarczycy podobno chcieli, aby na ceremonii otwarcia wystąpiła Shakira.

Gdyby przyjęła zaproszenie byłby to dla kolumbijskiej gwiazdy czwarty mundial. Wcześniej była obecna na MŚ 2006 w Niemczech, w RPA w 2010 roku oraz Brazylii w 2014 roku.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku innych gwiazd, padły wobec niej zarzuty o to, że w ten sposób wesprze łamanie praw człowieka w Katarze. Po tym piosenkarka miała zrezygnować - informuje tvn24.pl.

Mundial 2022 w Katarze. Kto wystąpi na ceremonii otwarcia?

Na inauguracji MŚ 2022 w Katarze pojawi się Jungkook, wokalista k-popowego zespołu BTS, którego udział w imprezie zespół potwierdził na oficjalnym koncie na Twitterze.

Zabraknąć nie powinno również autorek oficjalnej piosenki MŚ 2022 "Light The Sky" czyli kanadyjskiej wokalistki o arabskich korzeniach Nora Fatehi oraz Manal (Maroko), Balqees (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Rahma Riad (Irak).

Według doniesień medialnych na inauguracji miałby zagrać Robbie Williams. Wokalista nie potwierdził jednak doniesień ani udziału w imprezie. Mimo to Williamsowi kibice zarzucają, że do udziału w evencie przekonały go pieniądze oferowane przez kraj oskarżany o łamanie praw człowieka.

Katar 2022. Kontrowersje wokół mundialu

O tym, że to Katar zorganizuje mistrzostwa świata w 2022 roku, zdecydowano już w 2010 roku. Wybór budził kontrowersje od początku, gdyż Katar to kraj pustynny bez żadnych tradycji piłkarskich. Poza tym mistrzostwa odbędą się po raz pierwszy na przełomie jesieni i zimy, a nie latem jak zawsze dotychczas. ‘

Jednak najbardziej kontrowersyjne są doniesienia o miliardach dolarów przeznaczonych na organizację i finansowy wyzysk pracowników fizycznych. Oburzenie wśród międzynarodowej opinii publicznej od miesięcy wzbudzają też informacje o łamaniu w tym kraju podstawowych praw człowieka, koszmarnych warunkach bytowych i liczonych w tysiącach zgonach ludzi pracujących nad organizacją imprezy. Do tego dochodzą prześladowania kobiet i osób ze środowisk LGBT.

To najważniejsze powody, dlaczego wiele gwiazd odmówiło udziału w ceremonii otwarcia i dlaczego dwa dni przed inauguracją, wciąż nie wiadomo czym nas podczas eventu organizatorzy zaskoczą.

Szemrani gospodarze. Jak to się stało, że to Katar organizuje mundial? Posłuchaj podcastu

MŚ 2022. Gdzie oglądać ceremonię otwarcia? Transmisja TV, stream online

Mistrzostwa świata rozpoczną się 20 listopada w Al-Chaur na Al Bayt Stadium. Obiekt może pomieścić 60 tysięcy osób. Ceremonia otwarcia rozpocznie się około godziny 15:45 polskiego czasu.

Pierwszy mecz Katar - Ekwador rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu polskiego. Mundial transmitować będzie TVP 1, TVP Sport, a także sport.tvp.pl.

Pierwszy mecz Reprezentacji Polski na MŚ w Katarze obejrzymy we wtorek 22 listopada, również o godz 17.00 polskiego czasu.

Źródło: Sport.pl/ TVN24.pl